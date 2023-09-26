Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M6,3 Mengguncang Pulau Karatung Sulut, Begini Analisis BMKG

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |09:10 WIB
Gempa M6,3 Mengguncang Pulau Karatung Sulut, Begini Analisis BMKG
Ilustrasi/Foto: Okezone
JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M6,3 mengguncang Pulau Karatung, Sulawesi Utara (Sulut), Selasa, 26 September 2023 pukul 08.39.47 WIB.

Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 4,60° LU dan 127,41° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 40 Km arah Tenggara Pulau Karatung, di kedalaman 109 km.

Hasil analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M6,1.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi menengah akibat adanya aktivitas subduksi lempeng. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault),” ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Daryono mengatakan gempa bumi ini dirasakan di daerah Talaud dengan skala intensitas III-IV MMI ( Pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela/pintu berderik dan dinding berbunyi ).

Kemudian di daerah Siau dengan skala intensitas III MMI ( Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu ), daerah Tahuna dengan skala intensitas II-III MMI ( Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu ).

