Samosir Diguncang Gempa Malam Ini

JAKARTA - Gempa berkekuatan M2,3 mengguncang Samosir, Sumatera Utara (Sumut), pukul 22.33 WIB, Selasa (26/9/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 2.60 LU, 98.69 BT atau 2 Km Barat Daya Samosir, Sumut. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)