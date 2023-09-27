Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Setahun Jadi Buronan, Pria di Lampung Timur Tak Berkutik Ditangkap Polisi

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |01:26 WIB
Setahun Jadi Buronan, Pria di Lampung Timur Tak Berkutik Ditangkap Polisi
Buronan ditangkap polisi. (Foto: Ira Widya)
A
A
A

LAMPUNG TENGAH - Seorang pria berinisial US hanya bisa pasrah ketika ditangkap polisi saat sedang asyik menonton TV di rumahnya, Senin (25/9/2023).

Warga Desa Kedaton, Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur itu diamankan polisi lantaran terlibat pencurian bobol rumah di Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur pada Sabtu (8/1/2022) lalu.

Pelarian pelaku terhenti setelah setahun buron dan harus berurusan dengan Polsek Batanghari Nuban, Polres Lampung Timur.

BACA JUGA:

Buronan Pelaku Kekerasan Seksual Ditangkap Polisi, Aksi Bejatnya Mengerikan 

Kapolsek Batanghari Nuban Polres Lampung Timur AKP Dian Andika mengatakan, peristiwa pencurian itu dialami korban berinisial AD (43) yang merupakan warga Kecamatan Batanghari Nuban.

"Jadi saat itu korban sedang pergi berjualan ikan di Metro," ujar Dian saat dikonfirmasi, Selasa (26/9).

Dian melanjutkan, saat itulah, pelaku melancarkan aksinya dengan masuk ke dalam rumah korban melalui jendela kamar.

 BACA JUGA:

"Pelaku masuk dengan cara mencongkel kunci pintu, lalu mengambil 2 unit HP, TV tabung dan alat alkon," kata dia.

Kemudian, sekitar pukul 04.30 wib, istri korban terbangun dan melihat rumahnya telah dibobol pencuri. Korban kemudian langsung melapor ke Polsek Batanghari Nuban.

Atas laporan tersebut, petugas langsung melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil meringkus pelaku setelah setahun buron pada Senin (25/9).

Selain pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 2 unit HP merk Oppo, 1 buah TV tabung 21 inchi dan 1 alkon. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Lampung Timur Buronan Pencurian
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163792/pencurian-eCku_large.jpg
Dua Bandit Ditangkap saat Pesta Rakyat 17 Agustus di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163759/penjara-7o36_large.jpg
3 Bang Jago yang Biasa Beraksi di Jakbar Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/338/3161468/viral-IfY1_large.jpg
Pria Ini Tewas Diamuk Massa Usai Todongkan Pistol ke Pak RT di Rusunawa Daan Mogot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/338/3160427/viral-l2pE_large.jpg
Wanita Cantik Ini Hidup Mewah Bergelimang Harta Bak Sosialita, Ternyata Residivis Maling Berlian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement