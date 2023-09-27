Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Korsleting Listrik, Rumah di Lampung Hangus Terbakar

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |02:08 WIB
Korsleting Listrik, Rumah di Lampung Hangus Terbakar
Kebakaran rumah di Lampung. (Foto: Damkar)
LAMPUNG - Sebuah rumah permanen di Jalan Yuliusman Gang Hi Amim, Kelurahan Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, Bandarlampung, mengalami kebakaran, Selasa (26/9/2023) sore. 

Berdasarkan video yang diterima MNC Portal, tampak petugas Pemadam Kebakaran sedang berjibaku memadamkan api.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Bandarlampung Anthony Irawan membenarkan adanya peristiwa kebakaran tersebut. 

Kebakaran TPS di Tambun Bekasi Masuki Hari ke-4, Asap Ganggu Pengguna Jalan 

Anthony mengatakan, anggotanya menerima laporan kebakaran dari salah satu warga sekitar pukul 16.57 WIB. 

"Benar, kami menerima laporan bahwa di Jalan Yuliusman, Gang Hi Amim, Kelurahan Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, ada rumah yang kebakaran," ujar Anthony. 

Dia melanjutkan, usai menerima laporan tersebut, sebanyak 15 personil langsung menuju ke lokasi untuk membantu memadamkan api. 

"Kami kerahkan personil sebanyak 15 orang dan mobil pemadam 4 unit untuk ke lokasi," kata dia. 

Proses pemadaman tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 jam dengan menghabiskan 4 tangki air.  

