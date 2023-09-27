Viral Mahasiswi Kehilangan Ayah Tercinta di Hari Wisudanya, Videonya Bikin Mewek

BANDARLAMPUNG - Meraih gelar sarjana usai menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi tentu menjadi momen yang dinanti bagi setiap mahasiswa dan mahasiswi.

Momen wisuda dapat disebut sebagai akhir dari perjuangan yang telah dilakukan selama masa kuliah.

Namun terselip cerita pilu dialami oleh Pitri Patmawati (21) seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang viral di media sosial.

Pitri harus menghadapi kenyataan pahit, sang ayah meninggal dunia tepat di hari yang sama saat dia seharusnya berangkat wisuda.

Meski begitu, Pitri berhasil memberikan kado terindah untuk sang ayah, dia berhasil mendapatkan predikat Cumlaude dalam wisuda tersebut.

Dalam video yang diterima MNC Portal, tampak Pitri mengenakan kebaya dibalut jubah dan toga memasuki ruang perawatan untuk menghampiri sangat ayah yang tengah terbaring di ranjang rumah sakit.

Putri langsung mencium tangan sang ayah yang terlihat bangga melihat keberhasilan putrinya yang mengenakan selendang bertuliskan cumlaude.

Tak berselang lama, video kemudian menunjukkan Pitri terduduk di lantai sembari menangisi sang ayah yang tengah ditangani dokter dan perawat.

Selanjutnya video tersebut menunjukkan sang ayah sudah berada di dalam keranda dan dilakukan prosesi pemakaman.

Saat dikonfirmasi terkait berita tersebut, Pitri Patmawati yang berdomisili di Lampung Utara itu menceritakan, sejak awal menjalani kuliah sang ayah yang diketahui bernama almarhum Alfian Mansur itu telah mengalami sakit jantung.

"Emang ayah udah sakit-sakitan, dari awal aku kuliah sampai aku selesai," ungkapnya, Rabu (27/9/2023).

Dia menuturkan, hingga akhirnya pada Jumat 15 September 2023 ayahnya masuk Rumah Sakit Handayani yang berlokasi di Lampung Utara untuk mengecek tensi darah.

Namun, setelah dirawat inap selama lima hari kondisi sang justru tidak ada perubahan. Hingga, akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Abdoel Moeloek, Bandarlampung.

"Nah, di Abdoel Moeloek itu ayah bilang jangan tinggalin ayah ya. Karena saya memang tinggal di Bandarlampung ngekos, jadi saya temenin ayah Rumah di Sakit Abdoel Moeloek. Padahal itu H-1 dari wisuda jadi saya mau nyiapin buat wisuda, baju belum digosok, jadi saya tetap gosok di rumah sakit," jelasnya.