Perahu Bermuatan Bibit Sawit Tenggelam, 2 Orang Hilang

PEKANBARU - Sebuah kapal bermuatan bibit kelapa sawit tengelam d Sungai Indragiri Hilir, Desa Sungai Gantang-Desa Mumpa Kecamatan Tempuling Kabupaten Inhil, Riau, tenggelam. Akibatnya dalam musibah ini dua orang hilang.

Korban hilang adalah Suroto (45) dan Muhammad Rido Algozali bin Asparudin. Pihak Basarnas yang petang tadi mendapat laporan kapal tenggelam langsung ke lokasi untuk melakukan pencarian.

"Kita telah memberangkatkan Tim Rescuer Pos SAR Tembilahan sebanyak 5 personel menuju lokasi kejadian untuk melakukan pencarian," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pekanbaru Budi Cahyadi Raby (27/9/2023).

Dijelaskannya bahwa pada saat kejadian kapal bermuatan sawit berlayar melintasi jembatan Desa Sungai Gantang-Desa Mumpa Kecamatan Kempas.

Pada saat di atas perahu dengan posisi Asparudin korban selamat berada di belakang sebagai kemudi, sementara Muhammad Rido Algozali berada di belakang perahu dan Saudara Suroto berada di ujung depan perahu.

Lalu perahu tersebut berangkat dari Parit Bulan Mengambang Desa Sungai Gantang menuju Parit 01 Desa Mumpa Kecamatan Tempuling dengan membawa muatan 22 batang bibit sawit.

"Pada saat perahu melewati bawah Jembatan Rumbai, sekitar 100 meter perahu tersebut berjalan, tiba-tiba bagian depan perahu tenggelam hingga semua perahu karam ke dalam air," imbuhnya.