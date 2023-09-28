Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Hendak Padamkan Api, Kakek Meninggal Terbakar

Suryono Sukarno , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |16:07 WIB
Hendak Padamkan Api, Kakek Meninggal Terbakar
Hendak padamkan api, kakek kehabisan oksigen hingga tewas terbakar. (Ist)
A
A
A

 

PEKALONGAN – Warga Dukuh Sawangan, Desa Kwasen, Kecamatan Kesesi, Pekalongan, berinisial C (72) meninggal terbakar. Saat kejadian, kakek tersebut berusaha memadamkan api. Tapi, dirinya kewalahan hingga kehabisan oksigen dan meninggal terbakar.

Peristiwa tersebut dibenarkan oleh Kapolsek Kesesi Iptu Felix Prasetyawan. Ia menjelaskan, korban semula membakar jerami kering miliknya. Namun, karena angin kencang, api merembet ke area persawahan sekitarnya.

“Hal itu membuat korban berusaha memadamkan api agar tidak meluas dengan cara memukul-mukulkan daun pelepah pisang ke api, namun kewalahan dan kehabisan oksigen sehingga mengakibatkan korban meninggal dan terbakar,” ujarnya.

Ia menerangkan, menurut keterangan keluarga, korban menderita penyakit rabun dan pernah dirawat karena penyakit katarak. Selain itu, korban memiliki penyakit asam urat di kakinya.

Peristiwa orang meninggal terbakar terjadi di area persawahan Dusun Binangun Rt. 003 Rw. 003 Desa Kwasen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Rabu (27/9/2023).

“Kondisi sawah adalah bekas tanaman padi yang sudah mengering dan juga penuh dengan rumput liar yang sudah mengering. Sedangkan jarak antara sawah korban dengan ditemukannya korban meninggal dunia sekitar 70 meter,” ungkap Iptu Felix.

Melihat korban sedang kewalahan, dua warga yang kebetulan berada di sawah juga ikut berusaha memadamkan api. Selanjutnya, kedua warga malah mendapati korban sudah meninggal dunia dalam posisi tertelungkup di area persawahan itu.

Peristiwa tersebut pun selanjutnya dilaporkan kepada aparat Desa Kwasen. Setelah dilakukan pengecekan, Kepala Desa Kwasen kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kesesi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176043/kebakaran-Dh7B_large.jpg
Kebakaran Hebat Landa Tambora, 1 ODGJ Tewas Mengenaskan Terkunci Dalam Kamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175965/kebakaran-4btx_large.jpg
Kebakaran Hebat di Pengadegan Jaksel Diduga Akibat Korsleting Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175879/kebakaran-15fQ_large.jpg
Kebakaran Hebat Lapak di Pengadegan Jaksel, 15 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175876/kebakaran-Nh0s_large.jpg
Kebakaran di Tambora Diduga Akibat Pengelasan, 5 Rumah Ludes Dilahap Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174964/kebakaran-IKxJ_large.jpg
Kebakaran Rumah Kontrakan di Jaksel Diduga Akibat Tabung Gas Bocor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/340/3174959/kebakaran-VkdE_large.jpg
Saat Personel Polri-TNI Sinergi Berjibaku Padamkan Api di Kompleks Kodam Lama Jayapura
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement