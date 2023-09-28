Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Rudi Zulham Janjikan Lebih Banyak Program Untuk Masyarakat Medan Deli

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |02:44 WIB
Rudi Zulham Janjikan Lebih Banyak Program Untuk Masyarakat Medan Deli
Rudi Zulham Hasibuan. (Foto: Wahyudi Aulia)
A
A
A

MEDAN - Ketua DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan disambut meriah saat menghadiri sosialisasi sekaligus konsolidasi tim pemenangan tingkat kelurahan dan lingkungan di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Rabu (27/9/2023) petang.

Kemeriahan ditandai dengan banyaknya masyarakat yang hadir dan berdialog langsung dengan Bacaleg DPRD Provinsi Sumatera Utara itu. Rudi pun sempat menyampaikan orasi politik dan mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak politik mereka di Pemilu legislatif, pemilu kepala daerah dan pemilu presiden tahun depan.

"Tentu kita sangat apresiasi dengan sambutan luar biasa di Kecamatan Medan Deli ini. Ini menjadi bukti bahwa partai Perindo itu diterima oleh masyarakat di sini. Tentunya kita juga mengharapkan aktifnya masyarakat bukan hanya pertemuan, tapi juga yang paling utama adalah waktu pencoblosan nanti," kata Rudi.

BACA JUGA:

Ketum RPA Partai Perindo Perjuangkan Kasus Kekerasan Seksual Wanita Disabilitas 

Rudi menegaskan, masyarakat harus aktif hadir di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pencoblosan agar orang-orang baik yang diharapkan masyarakat dapat mewakili mereka, bisa terpilih.

"Kita tidak ingin masyarakat seperti di 2019, dari 9 juta lebih jumlah pemilih di daftar pemilih tetap. Hanya 6 juta yang memilih. 3 juta suara sia-sia," tukasnya.

Rudi pun berjanji, jika para bacaleg Perindo mendapatkan mandat dari masyarakat, program bantuan yang selama ini cukup banyak diberikan akan terus ditambah. Utamanya untuk masyarakat Medan Deli dan wilayah Medan Utara lainnya.

"Perindo punya program yang banyak sebenarnya. Mulai dari UMKM dan sebagainya. Kalau kita duduk di semua tingkatan, di Kota, Provinsi dan DPR-RI, tentu partai Perindo akan punya lebih banyak program untuk membantu masyarakat. Khususnya di Medan Utara ini," sebutnya.

 BACA JUGA:

"ini kan basis kami. Sehingga yang terutama bagi kami para caleg DPRD Kota, DPRD Provinsi dan DPR-RI dari sini, adalah bagaimana kita mensejahterakan masyarakat sesuai dengan cita-cita Partai Perindo untuk Indonesia Sejahtera. Tentunya kami punya tugas untuk Sumut Sejahtera dan Medan Deli sejahtera," pungkasnya.

Acara sosialisasi di Medan Deli tersebut dihadiri ratusan warga dari 28 lingkungan di Kecamatan Medan Deli. Hadir dalam kegiatan itu Bacaleg DPR-RI yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu Perindo, Dr. Tengku Erry Nuradi dan Wakil Ketua DPW Perindo Sumut yang juga Bacaleg DPRD Kota Medan, Tengku M Ryan Novandi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172285/perindo-3EZn_large.jpg
Ketum Hanura OSO Kumpulkan Parpol Non-parlemen, Termasuk Perindo, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement