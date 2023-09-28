Rudi Zulham Janjikan Lebih Banyak Program Untuk Masyarakat Medan Deli

MEDAN - Ketua DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan disambut meriah saat menghadiri sosialisasi sekaligus konsolidasi tim pemenangan tingkat kelurahan dan lingkungan di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Rabu (27/9/2023) petang.

Kemeriahan ditandai dengan banyaknya masyarakat yang hadir dan berdialog langsung dengan Bacaleg DPRD Provinsi Sumatera Utara itu. Rudi pun sempat menyampaikan orasi politik dan mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak politik mereka di Pemilu legislatif, pemilu kepala daerah dan pemilu presiden tahun depan.

"Tentu kita sangat apresiasi dengan sambutan luar biasa di Kecamatan Medan Deli ini. Ini menjadi bukti bahwa partai Perindo itu diterima oleh masyarakat di sini. Tentunya kita juga mengharapkan aktifnya masyarakat bukan hanya pertemuan, tapi juga yang paling utama adalah waktu pencoblosan nanti," kata Rudi.

Rudi menegaskan, masyarakat harus aktif hadir di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pencoblosan agar orang-orang baik yang diharapkan masyarakat dapat mewakili mereka, bisa terpilih.

"Kita tidak ingin masyarakat seperti di 2019, dari 9 juta lebih jumlah pemilih di daftar pemilih tetap. Hanya 6 juta yang memilih. 3 juta suara sia-sia," tukasnya.

Rudi pun berjanji, jika para bacaleg Perindo mendapatkan mandat dari masyarakat, program bantuan yang selama ini cukup banyak diberikan akan terus ditambah. Utamanya untuk masyarakat Medan Deli dan wilayah Medan Utara lainnya.

"Perindo punya program yang banyak sebenarnya. Mulai dari UMKM dan sebagainya. Kalau kita duduk di semua tingkatan, di Kota, Provinsi dan DPR-RI, tentu partai Perindo akan punya lebih banyak program untuk membantu masyarakat. Khususnya di Medan Utara ini," sebutnya.

"ini kan basis kami. Sehingga yang terutama bagi kami para caleg DPRD Kota, DPRD Provinsi dan DPR-RI dari sini, adalah bagaimana kita mensejahterakan masyarakat sesuai dengan cita-cita Partai Perindo untuk Indonesia Sejahtera. Tentunya kami punya tugas untuk Sumut Sejahtera dan Medan Deli sejahtera," pungkasnya.

Acara sosialisasi di Medan Deli tersebut dihadiri ratusan warga dari 28 lingkungan di Kecamatan Medan Deli. Hadir dalam kegiatan itu Bacaleg DPR-RI yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu Perindo, Dr. Tengku Erry Nuradi dan Wakil Ketua DPW Perindo Sumut yang juga Bacaleg DPRD Kota Medan, Tengku M Ryan Novandi.