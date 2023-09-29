Bacaleg Perindo Leader Dermawan Resmikan Posko Relawan di Nias Utara

JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo DPR RI Dapil Sumut II, Leader Dermawan Soli Daeli melakukan meresmikan posko relawan pemenangannya di Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, Kamis 28 September 2023.

Dia juga melakukan sosialisasi Kartu Tanda Anggota (KTA) Berasuransi Perindo kepada warga di Kabupaten Nias Utara.

Leader Dermawan saat ini maju sebagai Bacaleg DPR Dapil Sumut II meresmikan posko relawan khusus Nias Utara, yang terdiri dari sebelas kecamatan dan 113 desa.

"Nantinya posko relawan yang berlokasi di Lotu sebagai sarana informasi dan data bagi masyarakat yang membutuhkan," ujar Leader Dermawan di lokasi.

Sementara itu Ketua Relawan Leader Dermawan Nias Utara, Rasali Zalukhu yang hari hari ini dikukuhkan mengungkapkan bahwa pihaknya siap memenangkan Leader DS Dali.

"Saat ini sudah mulai melakukan pendekataan kepada masyarakat dengan menyosialisasikan visi misi Leader Dermawan," kata dia.