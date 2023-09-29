Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Leader Dermawan Resmikan Posko Relawan di Nias Utara

Iman Jaya Lase , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |01:49 WIB
Bacaleg Perindo Leader Dermawan Resmikan Posko Relawan di Nias Utara
Bacaleg Perindo Leader Dermawan sosialisasikan KTA Perindo berasuransi (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo DPR RI Dapil Sumut II, Leader Dermawan Soli Daeli melakukan meresmikan posko relawan pemenangannya di Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, Kamis 28 September 2023.

Dia juga melakukan sosialisasi Kartu Tanda Anggota (KTA) Berasuransi Perindo kepada warga di Kabupaten Nias Utara.

Leader Dermawan saat ini maju sebagai Bacaleg DPR Dapil Sumut II meresmikan posko relawan khusus Nias Utara, yang terdiri dari sebelas kecamatan dan 113 desa.

"Nantinya posko relawan yang berlokasi di Lotu sebagai sarana informasi dan data bagi masyarakat yang membutuhkan," ujar Leader Dermawan di lokasi.

Sementara itu Ketua Relawan Leader Dermawan Nias Utara, Rasali Zalukhu yang hari hari ini dikukuhkan mengungkapkan bahwa pihaknya siap memenangkan Leader DS Dali.

"Saat ini sudah mulai melakukan pendekataan kepada masyarakat dengan menyosialisasikan visi misi Leader Dermawan," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement