Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ukraina dan Prancis Akan Mulai Produksi Senjata Bersama

Serli Utari Dewi , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |13:37 WIB
Ukraina dan Prancis Akan Mulai Produksi Senjata Bersama
Presiden Ukraina bertemu dengan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis untuk membahas produksi senjata bersama (Foto: Ukrinform)
A
A
A

UKRAINA - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengadakan pertemuan dengan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Sebastien Lecornu. Pertemuan ini untuk mendiskusikan tentang produksi senjata dan penguatan pertahanan udara Ukraina.

Dikutip dari Ukrinform, menurut kantor kepresidenan, Prancis akan membuat langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Ukraina dalam pertemuan tersebut.

Zelensky memuji keefektivitasan bantuan militer yang diberikan Perancis, khususnya sistem rudal anti pesawat SAMP/T, sistem artileri, dan rudal jarak jauh SCALP-EG. Semua itu diberikan khusus untuk memperkuat pertahanan udara Ukraina, terlebih saat menjelang periode musim dingin.

Selain itu, Zelensky juga sangat menghargai peran Presiden Emmanuel Macron dalam mendukung inisiatif internasional negara dan keputusan untuk memperkuat kekuatan pertahanan Ukraina.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih khusus kepada Presiden Prancis Macron atas fakta bahwa semua perjanjian kami telah membuahkan hasil yang kuat dalam memperkuat tentara Ukraina,” terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/18/3175220/volodymyr_zelenskiy-cFA5_large.jpg
Zelensky Tuding Rusia Gunakan Kapal Tanker Minyak untuk Intelijen dan Sabotase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174535/kereta-5Dla_large.jpg
Stasiun Sumy Diguncang Serangan Rudal Rusia, 1 Tewas dan 30 Warga Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/18/3173663/rudal-38DC_large.jpg
Rusia Ancam AS: Pasok Tomahawk ke Ukraina, Eskalasi Perang Pilihan Nyata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173123/ukraina-0SnG_large.jpg
Rusia Hujani Ukraina dengan Ratusan Rudal dan Drone, Polandia Kerahkan Jet Tempur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172314/peskov-4nk7_large.jpg
Tolak Klaim Trump soal “Harimau Kertas”, Rusia Tegaskan Perang Terus Berlanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/18/3164632/presiden_rusia_vladimir_putin-12Bu_large.jpg
Putin Siap Bertemu Zelenskiy, tapi Ungkit Masalah Legitimasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement