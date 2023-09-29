Ukraina dan Prancis Akan Mulai Produksi Senjata Bersama

Presiden Ukraina bertemu dengan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis untuk membahas produksi senjata bersama (Foto: Ukrinform)

UKRAINA - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengadakan pertemuan dengan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Sebastien Lecornu. Pertemuan ini untuk mendiskusikan tentang produksi senjata dan penguatan pertahanan udara Ukraina.

Dikutip dari Ukrinform, menurut kantor kepresidenan, Prancis akan membuat langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Ukraina dalam pertemuan tersebut.

Zelensky memuji keefektivitasan bantuan militer yang diberikan Perancis, khususnya sistem rudal anti pesawat SAMP/T, sistem artileri, dan rudal jarak jauh SCALP-EG. Semua itu diberikan khusus untuk memperkuat pertahanan udara Ukraina, terlebih saat menjelang periode musim dingin.

Selain itu, Zelensky juga sangat menghargai peran Presiden Emmanuel Macron dalam mendukung inisiatif internasional negara dan keputusan untuk memperkuat kekuatan pertahanan Ukraina.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih khusus kepada Presiden Prancis Macron atas fakta bahwa semua perjanjian kami telah membuahkan hasil yang kuat dalam memperkuat tentara Ukraina,” terangnya.