Suami Korban Pembunuhan di Jakbar Sempat Terima Sinyal SOS dari Istrinya

JAKARTA - Polisi masih terus mendalami motif pembunuhan terhadap wanita berinisial FD (44) yang tewas setelah lehernya disayat oleh pria tak dikenal berinisial AH (26) di dekat Mal Tanjung Duren, Jakarta Barat.

Polisi pun telah meminta keterangan terhadap suami korban.

Kapolsek Tanjung Duren Kompol Muharam Wibisono menyebutkan bahwa suami korban sempat menerima sinyal SOS ke ponsel miliknya dari apple watch milik korban.

“Kalau komunikasi saat kejadian tidak ada, cuma saat kejadian itu suaminya mendapatkan notifikasi SOS dari Apple Watch korban ke ponselnya," kata Muharam ketika dikonfirmasi awak media, Kamis (28/9/2023).

Muharam menyebutkan, usai menerima sinyal tersebut, suami yang merasa curiga dan mencoba untuk menghubungi istrinya. Namun, upaya untuk menghubungi korban tidak membuahkan hasil.

Kemudian suami lalu menghubungi kantornya. "Suaminya curiga karena ditelepon ke kantor belum sampai juga," ujarnya.

Kekhawatiran suami terhadap istri semakin menjadi. Suami kemudian turun dari apartemen bermaksud menyusul korban ke kantor.

"Pada saat turun itu, suaminya melihat istrinya sudah tergeletak di situ. Itu setelah cukup lama," katanya.