HOME NEWS NUSANTARA

Warga Geger Pemulung Temukan Jasad Bayi di Tempat Pembuangan Sampah

Azhari Sultan , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |00:01 WIB
Warga Geger Pemulung Temukan Jasad Bayi di Tempat Pembuangan Sampah
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAMBI - Warga di kawasan RT 04, Kelurahan Teluk Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, geger. Pasalnya, seorang pemulung sampah menemukan sesosok jasad bayi perempuan dibuang ke sampah, Kamis (28/9/2023).

Ironisnya lagi, saat ditemukan tubuh bayi yang diduga dari hasil hubungan gelap tersebut terbungkus sangkek kresek warna hitam.

"Penemuan jasad bayi perempuan ini, pertama kali ditemukan oleh warga yang berprofesi sebagai pencari sampah," ungkap Ketua RT 04, Ahmad Zulkifli, Kamis (28/9/2023).

Dia menambahkan, baru mengetahui setelah ada warga yang memberi tahu adanya kejadian tersebut.

"Tadi saya dikasih tahu warga, bahwa ada penemuan bayi di tempat pembuangan sampah. Saya langsung ke lokasi," tukasnya.

Menurut Ahmad, kondisi bayi saat ditemukan dalam kondisi terbungkus plastik hitam dan sudah tidak bernyawa.

Usai memastikan kebenaran informasi tersebut, adalah jasad bayi, dia langsung menghubungi pihak kepolisian Polsek Telanaipura.

"Saya langsung menghubungi Polsek Telanaipura, tidak lama kemudian pihak Polsek langsung ke sini," kata Ahmad.

Halaman:
1 2
      
