INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Lagi, Penganiayaan Siswa SMP Terjadi di Cilacap

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |20:24 WIB
Lagi, Penganiayaan Siswa SMP Terjadi di Cilacap
Kabid Humas Polda Jateng Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto. (Ist)
A
A
A

 

SEMARANG Penganiayaan kepada siswa SMP yang dilakukan sesama siswa kembali terjadi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). Videonya viral di media sosial memperlihatkan satu orang dianiaya satu siswa lainnya. Insiden ini berbeda dengan kejadian di lokasi yang sama yang viral di media sosial.

Kepala Bidang Humas Polda Jateng Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto membenarkan insiden itu terjadi di Cilacap.

“Kejadian tanggal 25 September pukul 14.30 WIB. Pada saat pulang sekolah, korban dipukuli oleh pelaku, mereka teman sekolah,” katanya di Markas Polda Jateng, Jumat (29/9/2023).

Insiden itu, kata dia, sudah ditangani Polresta Cilacap. Pelakunya berinisial KA usia 13 tahun 9 bulan, siswa kelas VIII SMP.

Sementara korban berinisial RF usia 14 tahun 7 bulan, juga duduk di kelas VIII SMP yang sama.

Pelaku KA sudah ditangkap anggota Polsek Cimanggu bersama Polresta Cilacap setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi pelaku.

Informasi yang dihimpun, para korban maupun pelaku sama-sama bersekolah di SMPN 2 Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Polisi telah mengantongi bukti petunjuk berupa video pemukulan yang dilakukan oleh pelaku anak tersebut.

Kombes Satake mengatakan pemukulan korban dilakukan di depan anggota Geng Basis (Geng Barisan Siswa).

“Motifnya membela temannya dikarenakan ada aduan dari adik kelas yang merasa ditantang oleh korban lalu pelaku anak melakukan kekerasan,” tutur Kombes Satake.

