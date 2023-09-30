Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Penyebab Angin Kencang Menurut BMKG

3 Penyebab Angin Kencang Menurut BMKG
JAKARTA- Deretan penyebab angin kencang menurut BMKG yang terjadi di beberapa daerah Indonesia. Salah satunya terjadi pada wilayah DKI Jakarta.

CCTV merekam detik-detik angin kencang menerjang rumah, Rabu (27/9). Peristiwa di Jalan Warakas 4, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Atap rumah warga diterbangkan angin yang bertiup kencang. Enam rumah mengalami kerusakan, tiga di antaranya rusak parah. Material bangunan diterbangkan angin menimpa mobil dan memecahkan kaca.

Berikut penyebab angin kencang menurut BMKG dilansir dari berbagai sumber:

1. Gerakan siklon tropis

Penyebabnya salah satunya aktivitas pertumbuhan siklon tropis dan bibit siklon tropis. dan juga adanya pertemuan massa udara yang memanjang dari Sebelah Barat Selat Sunda hingga Jawa Timur.

Adanya pusat-pusat tekanan rendah di selatan Jawa, menyebabkan pertemuan angin tersebut menjadi semakin kencang.

