HOME NEWS INTERNATIONAL

Menhan: Inggris Ingin Kirim Personel Militernya ke Ukraina

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |19:14 WIB
Menhan: Inggris Ingin Kirim Personel Militernya ke Ukraina
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps di Kyiv, Ukraina, 28 September 2023. (Foto: Reuters)
LONDON - Pemerintah Inggris ingin mengerahkan instruktur militer ke Ukraina, selain melatih angkatan bersenjata Ukraina di Inggris atau negara-negara Barat lainnya seperti saat ini, kata Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps dalam sebuah wawancara surat kabar. 

Hingga saat ini, Inggris dan sekutunya menghindari kehadiran militer formal di Ukraina untuk mengurangi risiko konflik langsung dengan Rusia.

Inggris telah memberikan kursus pelatihan militer selama lima minggu kepada sekira 20.000 warga Ukraina selama setahun terakhir, dan bermaksud untuk melatih jumlah yang sama di masa depan.

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Sunday Telegraph, Shapps mengatakan ada ruang untuk menawarkan pelatihan militer di Ukraina setelah berdiskusi pada Jumat, (28/9/2023) dengan para pemimpin militer Inggris.

“Saya berbicara hari ini tentang kemungkinan membawa pelatihan tersebut lebih dekat dan benar-benar ke Ukraina juga,” katanya sebagaimana dilansir Reuters. “Khususnya di wilayah barat negara ini, saya pikir peluangnya sekarang adalah membawa lebih banyak hal 'di dalam negeri',” tambahnya.

Shapps menambahkan bahwa dia berharap perusahaan pertahanan Inggris seperti BAE Systems akan melanjutkan rencana mendirikan pabrik senjata di Ukraina.

