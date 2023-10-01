Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta KPK Temukan Sejumlah Dokumen Korupsi Kementan, Diduga Hendak Dimusnahkan!

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |05:07 WIB
5 Fakta KPK Temukan Sejumlah Dokumen Korupsi Kementan, Diduga Hendak Dimusnahkan!
KPK geledah Kementan (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kementerian Pertanian (Kementan) pada Jumat 29 September 2023. Dari penggeledahan itu, ditemukan sejumlah dokumen terkait kasus dugaan korupsi.

Berikut fakta-faktanya:

1. Dokumen Diduga Hendak Dimusnahkan

Sejumlah dokumen yang ditemukan KPK di kantor Kementan diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi di kementerian yang dipimpin Syahrul Yasin Limpo. Dokumen-dokumen tersebut diduga hendak dimusnahkan.

"Tim Penyidik mendapati adanya dokumen tertentu yang dikondisikan dan diduga akan dimusnahkan," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Sabtu 30 September 2023.

2. Dokumen Aliran Uang

Ali Fikri mengungkapkan, bahwa deberapa dokumen dimaksud diduga kuat adalah bukti adanya aliran uang yang diterima para pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang tengah diselidiki lembaga antirasuah.

3. KPK Minta Jangan Ada yang Halangi Proses Penyidikan

Atas temuan tersebut, Ali mengingatkan kepada pihak-pihak terkait untuk tidak melakukan tindakan yang menghalangi proses penyidikan.

"Kami ingatkan untuk pihak-pihak yang ada di internal Kementan RI maupun pihak terkait lainnya untuk tidak melakukan penghalangan maupun merintangi proses penyidikan dari Tim Penyidik KPK," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
