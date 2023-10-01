Dukung Indonesia Inklusif, Relawan Ganjar Ajarkan Bahasa Isyarat ke Milenial Medan

MEDAN - Relawan Ganjar Pranowo, Alumni Muda Universitas Sumatera Utara dan Universitas Riau (USU-Unri) atau Civitas Ganjar menggelar sosialisasi budaya tuli dan pengenalan dasar bahasa isyarat Indonesia (BISINDO) kepada kaum milenial di Kota Medan.

Menggandeng Komunitas Hak Tuli Inklusif, kegiatan tersebut dilaksanakan di Cradle Event Space, Jalan Iskandar Muda Nomor 127, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (30/9/2023) untuk mendorong Indonesia menjadi bangsa yang lebih inklusif.

“Selain poin penyetaraan teman-teman disabilitas, kami memandang zaman sekarang sepertinya juga semakin perlu demi menciptakan Indonesia yang lebih inklusif, sesuai moto kita Indonesia untuk semua,” kata Koordinator Wilayah Civitas Ganjar Sumut Berry Sitohang di lokasi.

Dalam kegiatan tersebut para milenial dikenalkan istilah-istilah pada budaya tuli, sistem bahasa isyarat di Indonesia, hingga peran penting cahaya dan sentuhan bagi penyandang tuli. Mereka juga belajar dasar-dasar BISINDO secara langsung.

Berry mengatakan, anak-anak muda mesti menjadi generasi terdepan untuk mendukung dan mendorong kesetaraan terhadap penyandang disabilitas di Indonesia dalam berbagai lini kehidupan bangsa.

Pasalnya anak muda adalah generasi penerus yang memegang arah Indonesia ke depan. Sebab itu Berry menyebut kepedulian terhadap penyataraan disabilitas dan upaya mewujudkan Indonesia lebih inklusif mesti dimulai dari sekarang.

“Apalagi sosok yang kita teladani, Pak Ganjar sendiri memang sangat peduli dari track recordnya kepada kaum disabilitas, salah satunya kaum bisu dan tuli. Pak Ganjar itu sangat memerhatikan mereka dan sering menyerap aspirasi teman-teman disabilitas,” katanya.

Melalui kegiatan tersebut, kata Berry, Civitas Ganjar juga turut mempromosikan kelas bahasa isyarat tersertifikasi yang kerap diadakan komunitas tuli agar perwujudan Indonesia yang lebih inklusif bisa didorong kaum milenial dan anak-anak muda masa kini.

“Ke depannya kita pasti akan menjangkau komunitas-komunitas lainnya, khususnya komunitas yang belum bisa terjangkau sebelumnya dan kita akan kenalkan sosok Pak Ganjar, kita cocokan dengan visi-misinya, dan kita akan bekerja sama untuk membangun Indonesia yang lebih maju,” pungkas Berry.

Elisa Simanjuntak, salah satu peserta sosialisasi budaya tuli dan pengenalan BISINDO berterima kasih kepada Civitas Ganjar. Elisa mengatakan, kegiatan ini menginspirasinya sebagai anak muda untuk membuat Indonesia semakin inklusif.