Waduh! Jarak Pandang di Pekanbaru Terganggu Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan

PEKANBARU - Kota Pekanbaru pagi tadi diselimuti kabut asap hingga menggangu jarak pandang. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menyatakan bahwa saat ini masih terjadi kebakaran di sejumlah wilayah di Riau.

Kepala BMKG Pekanbaru Ramlan Djambak mengatakan bahwa pihaknya mendapat informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Aqni, masih terjadi kebakaran di beberapa wilayah. Kebakaran saat ini juga terjadi di Kabupaten Kampar.

"Kebakaran terjadi di Kabupaten Pelalawan, dan juga terjadi hujan ringan di wilayah Pelalawan kemarin, sehingga asap yang tercampur dengan sedikit air akan mengakibatkan udara semakin kabur dan berat lambat utk bergerak," katanya, Minggu (1/10/2023).