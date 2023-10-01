Advertisement
HOME NEWS JABAR

Bobol Kantor PNM Cisurupan Garut, Dua Pelaku Ditangkap

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |00:01 WIB
Bobol Kantor PNM Cisurupan Garut, Dua Pelaku Ditangkap
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

GARUT - Aparat kepolisian di Kabupaten Garut meringkus para pelaku pembobolan kantor PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cisurupan. Kantor lembaga pembiayaan itu sebelumnya dibobol pelaku pada Minggu 24 September 2023 lalu.

Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Ari Rinaldo menyebut, pelaku yang ditangkap pihaknya berjumlah dua orang. Dalam aksi pembobolan yang dilakukan, para pelaku menggondol lima unit motor metik beserta STNK dan kunci kontak, uang dalam brankas, laptop, serta 12 handphone.

"Barang-barang yang hilang merupakan inventaris kantor PNM Cisurupan. Nilai kerugian total diperkirakan mencapai Rp108,8 juta," kata AKP Ari Rinaldo, Sabtu (30/9/2023).

Demi kepentingan penyelidikan, ia menjelaskan jika polisi belum bisa mengungkap detail identitas kedua pelaku. Namun ia menyebut keduanya ditangkap di wilayah Kecamatan Pakenjeng.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
