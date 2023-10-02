Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Sumsel Gelar Pelatihan Make Up Kolaborasi dengan DPD Kartini Perindo

Erwin Setiawan , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |02:28 WIB
Caleg Perindo Sumsel Gelar Pelatihan Make Up Kolaborasi dengan DPD Kartini Perindo
Illustrasi (foto: dok Okezone)
PALEMBANG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Relawan Perempuan Dan Anak Perindo Sumatera Selatan berkolaborasi bersama DPD Kartini Perindo Kota Palembang membuka kelas make-up kepada masyarakat. Pelatihan ini sebagai sarana edukasi dimana masyarakat dapat melihat peluang usaha dalam bidang kecantikan.

Kecantikan merupakan sesuatu yang sangat melekat bagi kaum Wanita, berkolaborasi bersama DPD Kartini Perindo, DPW Relawan Perempuan Dan Anak Sumatera Selatan membuka kelas make-up bagi masyarakat di jalan RW Monginsidi, Rt 09, Rw 02, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang.

Kelas make-up kolaborasi sayap Partai Perindo ini menarik perhatian sejumlah ibu rumah tangga dan remaja putri yang antusias dalam pelatihan dalam bidang kecantikan tersebut, bahkan masyarakat dapat melihat keahlian merias wajah dapat menjadi peluang usaha yang cukup menjanjikan.

“Ini merupakan aksi nyata Partai Perindo, untuk kalangan kelompok usaha kecil mikro menengah yang menjadi perhatian serius untuk di majukan kemandirian ekonominya,” kata Ketua Dpw Rpa Perindo Sekaligus Caleg Dprd Propinsi Sumsel Dapil Sumsel 2, Arief Rudiharto.

(Awaludin)

      
