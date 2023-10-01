Calegnya Didukung KSM, Ketua Perindo Sidoarjo: Bukti Makin Dicintai Masyarakat

SIDOARJO - Calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Perindo di Sidoarjo, baik DPRD kabupaten, provinsi maupun DPR RI mendapat energi baru dari Kelompok Sosial Masyarakat (KSM) Kabupaten Sidoarjo.

Deklarasi dukungan untuk para caleg di wilayah Sidoarjo ini dilakukan Minggu (1/10/2023) bertepatan peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

Komitmen bersama ini dilakukan Ketua KSM Sidoarjo, Choirul Anam dan caleg Perindo untuk DPRD Jatim dapil Sidoarjo- Surabaya, Teguh Setiawan.

Ketua DPD Partai Perindo Sidoarjo Edi Setiabudi menyambut baik kehadiran KSM untuk berjuang bersama dalam menyejahterakan masyarakat, khususnya di Sidoarjo.

"Terima kasih tiada terhingga kepada KSM yang telah memberi apresiasi kepada kami, Perindo," kata Edi saat memberikan sambutan.

Menurut Edi, hadirnya KSM menjadi bukti Partai Perindo semakin dicintai masyarakat dan perjuangannya juga sudah dirasakan. Dia berharap, Perindo semakin membumi dan tak kenal lelah memperjuangkan masyakarat bawah yang butuh perhatian.

"Kami merasa senang, perjuangan Perindo semakin dirasakan masyarakat dan kehadirannya makin dakui," tegasnya.

Diketahui, pernyataan dukungan ini dihadiri enam caleg untuk DPRD Sidoarjo yang menjadi tandem Teguh Setiawan. Mereka berasal dari dapil 1 hingga 6.

Ketua DPD Partai Perindo Sidoarjo Edi Setiabudi menjadi saksi komitmem bersama antara KSM dan caleg Teguh Setiawan. Angela Tanoesoedibjo sedianya hadir pada pertemuan ini, namun berhalangan karena ada tugas lain/