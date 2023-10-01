Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Silaturahmi Masyarakat Sematang Borang, Tokoh: Semoga Menjadi Suatu Hal yang Baik

Erwin Setiawan , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |06:38 WIB
Caleg Perindo Silaturahmi Masyarakat Sematang Borang, Tokoh: Semoga Menjadi Suatu Hal yang Baik
Tokoh masyarakat Sematang Borang, M Syafrizal (foto: dok ist)
A
A
A

SUMSEL - Ketua DPW RPA Perindo, sekaligus caleg DPRD Provinsi Sumsel, Dapil Sumsel 2, Arief Rudiharto bersama sang isteri yang juga sebagai Ketua DPD Kartini Perindo, Leli Camelia menggelar silaturahmi bersama tokoh masyarakat di Perumahan Surya Akbar 1, Kecamatan Sematang Borang.

Arief Rudiharto bersama istri melakukan kunjungan warga. Selain silaturahmi, sharring terkait pengembangan UMKM dan juga mendengarkan aspirasi dari Masyarakat, hal yang tersampaikan menjadi tugas para caleg.

Tokoh Masyarakat Sematang Borang, M Syafrizal berharap, dengan adanya kunjungan silaturahmi oleh Caleg Perindo menjadi suatu hal yang baik.

“Kunjungan silaturahmi ini mudah-mudahan bisa menjadi suatu hal yang baik untuk kita dapatkan, harapannya yang positif, dalam arti hal yang baik akan timbul di lingkungan masyarakat sekitar,” kata Syafrizal.

