HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Gelar Silaturahmi dengan Tokoh Ulama dan Masyarakat Sematang Borang

Erwin Setiawan , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |03:34 WIB
Caleg Perindo Gelar Silaturahmi dengan Tokoh Ulama dan Masyarakat Sematang Borang
Caleg Partai Perindo (foto: dok ist)
A
A
A

SUMSEL - Ketua DPW RPA Perindo, sekaligus caleg DPRD Provinsi Sumsel, Dapil Sumsel 2, Arief Rudihartono yang di dampingi sang isteri yang juga sebagai Ketua DPD Kartini Perindo menggelar silaturahmi bersama tokoh masyarakat di Perumahan Surya Akbar 1, Kecamatan Sematang Borang.

Tak kenal lelah, Partai Perindo untuk turun langsung bertemu dengan tokoh masyarakat sekaligus mendengarkan semua aspirasi.

Arief Rudiharto bersama istri melakukan kunjungan warga. Selain silaturahmi, sharring terkait pengembangan UMKM dan juga mendengarkan aspirasi dari Masyarakat, hal yang tersampaikan menjadi tugas para caleg.

“Acara silaturahmi dengan para tokoh ulama dan Masyarakat di Sematang berjalan dengan baik dan lancar, sehingga ada kedekatan antara kami dengan para ulama dan masyarakat. Semoga dengan adanya silaturahmi ini, kita bisa memberikan diskusi dan aspirasi-aspirasi disini dan masyarakat bisa mengenal siapa calegnya,” kata Arief.

Menurutnya, ada beberapa permasalah di Kecamatan Sematang Borang tersebut salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Salah satunya masalah UMKM, dan UMKM disini akan kita bentuk dan kembangkan untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

(Awaludin)

      
