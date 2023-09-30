Perindo Grobogan Yakini Menang di Pemilu 2024 untuk Kesejahteraan Rakyat

GROBOGAN - Partai Perindo terus mengepakkan sayapnya dengan konsolidasi mematangkan strategi pemenangan pemilu 2024. Partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 optimis menangkan pemilu.

Target perolehan 2 juta suara di Jawa Tengah dan tak diragukan lagi menargetkan satu fraksi berdiri mandiri di Kabupaten Grobogan. Membuat seluruh anggota partai harus bekerja maksimal satu strategi pada pemilu 2024. Baik dari tingkat desa hingga total perolehan suara se Kabupaten Grobogan. Optimisme itu akan membuahkan suara minimal satu dapil satu perwakilan dewan tingkat Provinsi dan suara nasional.

"Satu langkah lagi, selesaikan sesuai instruksi partai dan pimpinan kita Bapak Hary Tanoesoedibjo. Maka Kabupaten Grobogan akan tercapai satu fraksi sesuai target pemilu 2024," jelas Sekretaris DPW Provinsi Jawa Tengah, Bambang Anto Wibowo saat rapat Konsolidasi di Kabupaten Grobogan, Sabtu (30/9/2023).

Lebih lanjut, Caleg nomor uru 2 DPR RI Dapil Jateng 3, Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang dan Pati ini menjelaskan, Optimisme kemenangan itu tampak dari semangat perjuangan anak ranting yang bakal menjadi Calon Legislatif daerah membangun masyarakat.

Oleh sebab itu, guna menuju kemenangan, merapatkan barisan satu komando DPP Partai Perindo adalah hal mutlak. Sehingga, para caleg nantinya tidak perlu menghabiskan anggaran besar, mobilitas tinggi dan habis tenaga.

"Maka kemenangan Caleg tinggal di depan mata. Hanya dengan semangat mengepakkan sayap burung Garuda seperti logo Partai Perindo. Terbang, dan turunlah selesaikan instruksi Partai," sambungnya.

Langkah utama Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo yakni menyejahterakan rakyat.