Gelar Konsolidasi, Perindo Grobogan Perkuat Barisan Menangkan Pemilu 2024

GROBOGAN - Partai Perindo terus mengepakkan sayapnya dengan konsolidasi mematangkan strategi pemenangan Pemilu 2024. Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 optimis menangkan pemilu.

Target perolehan 2 juta suara di Jawa Tengah dan tak diragukan lagi menargetkan satu fraksi berdiri mandiri di Kabupaten Grobogan. Membuat seluruh anggota partai harus bekerja maksimal satu strategi pada Pemilu 2024.

Baik dari tingkat desa hingga total perolehan suara se-Kabupaten Grobogan. Optimisme itu akan membuahkan suara minimal satu dapil satu perwakilan dewan tingkat Provinsi dan suara nasional.

"Satu langkah lagi, selesaikan sesuai instruksi partai dan pimpinan kita Bapak Hary Tanoesoedibjo. Maka Kabupaten Grobogan akan tercapai satu fraksi sesuai target pemilu 2024," ujar Sekretaris DPW Provinsi Jawa Tengah, Bambang Anto Wibowo saat rapat Konsolidasi di Kabupaten Grobogan, Sabtu (30/9/2023).

Lebih lanjut Calon nomor urut 2 DPR RI Dapil Jateng 3, Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang dan Pati ini menjelaskan, Optimisme kemenangan itu tampak dari semangat perjuangan anak ranting yang bakal menjadi Calon Legislatif daerah membangun masyarakat.