Baja Perindo Rapatkan Barisan untuk Menangkan Pemilu 2024

SOLO – Barisan Penjaga Partai Persatuan Indonesia (Baja Perindo) akan terus mengawal setiap kegiatan Partai Perindo pada Pemilu 2024. Masuk ke parlemen merupakan target yang harus dicapai dengan peluang yang terbuka lebar.

“Mudah mudahan target tercapai masuk ke parlemen,” kata Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Barisan Penjaga Partai Persatuan Indonesia (Baja Perindo) Jawa Tengah Agung Nugroho usai konsolidasi caleg DPRD Kabupaten se-Dapil DPR RI Jateng V di Kota Solo, Sabtu (30/9/2023).

Untuk Jawa Tengah, kantong-kantong yang diperkirakan akan mendulang suara antara lain daerah di Soloraya. Selain itu, daerah lainnya adalah Banyumas. Menjelang pemilu 2024, Langkah yang dimaksimalkan antara lain dengan merapatkan barisan para caleg.

Bacaleg DPR RI Dapil Jateng V ini menyebut sejumlah program kerja akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Selain pemilu legislatif, pihaknya juga fakus memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres).