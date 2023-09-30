Advertisement
HOME NEWS NEWS

Rebut Kemenangan Pemilu 2024, Para Caleg Perindo Konsolidasi di Solo

Joko Piroso , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |22:34 WIB
Rebut Kemenangan Pemilu 2024, Para Caleg Perindo Konsolidasi di Solo
Caleg Perindo konsolidasi di Solo menangkan Pemilu 2024 (Foto: Joko Piroso)
A
A
A

 

SOLO - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Jawa Tengah Mayjen TNI (Purn) Wuryanto gelar konsolidasi dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), DPRD Provinsi dan Kabupaten, Kota pengurus dan Bacaleg DPR RI se-Dapil Jateng V di Solo, Sabtu (30/9/2023).

Ketua DPW Partai Perindo Jawa Tengah meminta kepada para kader untuk merebut kemenangan pada Pemilu 2024. Semua pengurus, kader dan Bacaleg harus menyatukan persepsi untuk menang bersama.

Kemenangan dengan memperoleh suara terbanyak, sehingga bisa duduk di semua tingkatan, baik DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Wuryanto saat konsolidasi Caleg DPRD Kabupaten mengungkapkan, target semua kabupaten atau kota memiliki satu fraksi di DPRD dengan semangat untuk target satu fraksi, masing-masing Ketua DPD Partai Perindo bisa membuat perencanaan strategi untuk memenangkan dengan semua potensi yang dimiliki.

Potensi dari internal, Bacaleg dan potensi lingkungan yang mendukung harus dimaksimalkan. Pemilu 2024 dinilai merupakan momentum yang penting karena

dari hasil survei pengamat dan para ahli di lingkungan masyarakat ada rasa bosan terhadap partai yang lama.

Ada keinginan pergantian wajah karena kesempatan yang diberikan belum menunjukkan hasil yang dicita-citakan utamanya kesejahteraan dan tujuan nasional.

Halaman:
1 2
      
