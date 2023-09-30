Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Apresiasi Bazar Murah Perindo, Warga Rusun Cakung: Sangat Membantu Sekali

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |22:24 WIB
Apresiasi Bazar Murah Perindo, Warga Rusun Cakung: Sangat Membantu Sekali
Bazar murah Partai Perindo (Foto: M Farhan)
A
A
A

JAKARTA - DPD Perindo Jakarta Timur menggelar bazar sembako murah di wilayah Rumah Susun (rusun) ALBO, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu (30/9/2023). Kehadiran Perindo yang menjual sembako murah tersebut diapresiasi oleh warga karena meringankan kebutuhan di tengah tingginya harga kebutuhan barang pokok tersebut.

Salah satu warga Rusun di Tipar Cakung, Rianti Simajuntak (44) menyampaikan rasa syukurnya atas terhelatnya bazaar sembako murah Perindo tersebut. Dia mengaku sangat terbantu sekali dengan program Perindo Jakarta Timur tersebut.

"Ini sangat membantu sekali bagi kami. Terutama kami sebagai masyarakat yang mengalami kesulitan dengan harga sembako saat ini. Terima kasih banyak Perindo dan Pak Berman," ujar Rianti di lokasi.

Rianti yang mendapatkan sembako murah melalui program Perindo Jakarta Timur yang dipimpin oleh Caleg Perindo DPRD DKI Dapil IV Jakarta Timur (Cakung, Matraman, Pulogadung), Berman Nainggolan, mengaku harga yang diterimanya lebih murah dari standar harga pasar. Dia mengaku harga minyak goreng hingga Rp20ribu per liter dan beras per liter hingga Rp12ribu.

"Di sini Pak Berman bisa menawarkan satu paket sembako dengan harga Rp20ribu, kita bisa mendapatkan beras premium 5 kilogram dan satu liter minyak goreng. Jadi sangat membantu sekali bagi masyarakat," jelas Rianti.

Hal senada disampaikan Leo Siregar (38), warga Rusun ALBO Cakung Barat, yang mengatakan adanya bazaar sembako murah ini membantu rata-rata warga di wilayahnya yang kurang mampu secara ekonomi. Dia menilai Perindo telah melaksanakan kegiatan yang tepat di wilayahnya.

"Saya nilai program bazaar sembako murah Perindo ini sangat bagus diadakan disini. Terutama kepada Pak Berman, yang mengadakan bazaar disini, kami berterima kasih karena sangat membutuhkan itu," kata Leo.

