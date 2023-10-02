Viral Pendeta Mengunci Diri di Kandang Singa untuk Buktikan Perlindungan Ilahi, Ternyata Ini Faktanya

ABUJA – Seorang pendeta asal Nigeria viral usai mengunci diri di dalam kandang singa untuk menunjukkan bahwa dia memiliki “kekuatan ilahi” yang dapat melindungi tubuhnya dari terkaman hewan buas tersebut.

Peristiwa ini disebarkan oleh akun Instagram @mufasatundeednut, video tersebut memperlihatkan seorang pria dengan jas biru, yang diduga pendeta, memasuki kandang singa dan terlihat sedang bermain-main dengan para singa yang ada di dalam kandang.

Dalam video yang viral di seluruh Afrika tersebut, pendeta Nigeria seolah-olah ingin menunjukkan “kekuatan Ilahi” yang akan melindunginya apabila ia diserang oleh singa. Kejadian ini disaksikan oleh para pengunjung di sebuah kebun binatang di Nigeria.

Dilansir dari Daily Star, pria yang diduga seorang pendeta ini terlihat sedang mengulang kembali salah satu kisah Alkitab tentang Daniel yang dilemparkan ke dalam gua penuh singa dan keluar tanpa luka atau cedera berkat “tangan Tuhan”.

Namun, apakah benar bahwa pria asal Nigeria ini merupakan seorang pendeta?

Menurut hasil laporan dari BBC, pria yang diduga pendeta tersebut nyatanya adalah seorang penjaga kebun binatang. Pria bernama Mohamed Abdirahman Mohamed ini diketahui telah bekerja di kebun binatang selama lebih dari delapan tahun.