Lima Warga Tenggelam di Sungai Batanghari, Dua Selamat dan Tiga Dalam Pencarian

TEBO - Musim kemarau saat sedang melanda, bahkan hampir semua aliran sungai mulai surut. Hal inilah menyebabkan warga banyak mandi ke sungai. Namun nahas dialami warga kabupaten Tebo, Jambi ini, Minggu (1/10/2023) menjelang sore asik mandi lima warga ini tenggelam dan masih dalam pencarian.

Komunikasi Kantor SAR Jambi menerima informasi dari BPBD Tebo bahwa telah terjadi lima orang tenggelam di Sungai Batanghari tepatnya di Desa Teluk Rendah Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.

Menurut Informasi yang diterima, sekitar Pukul 15.30 WIB, lima orang atas nama Lasmini, Ratna, Ali, Afif, dan Sumiati sedang mandi di sekitar wilayah pasir timbul tepatnya di aliran Sungai Batanghari dan diduga lima orang tersebut terbawa arus sungai.

Dua orang ditemukan selamat atas nama Lasmini dan Ratna dan langsung diberikan pertolongan pertama, sementara tiga orang lainnya atas Nama Ali (10), Afif (20), dan Sumiati (36) hingga saat ini belum ditemukan.