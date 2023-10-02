Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Patah Kemudi, 15 Awak Kapal KM Nafila Terombang-ambing di Perairan Sitaro

Subhan Sabu , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |07:06 WIB
Patah Kemudi, 15 Awak Kapal KM Nafila Terombang-ambing di Perairan Sitaro
Basarnas evakuasi penumpang kapal. (Foto: Ilustrasi/Dok MPI)
MINAHASA UTARA - Sebanyak 15 orang awak kapal KM Nafila terombang-ambing di perairan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro (Sitaro) akibat kapal mengalami kerusakan patah kemudi pada Sabtu (30/9/2023) sekitar pukul 19.00 WITA.

Kepala Kantor SAR Manado Monce Brury mengatakan kapal dilaporkan mengalami kerusakan pada sistem hidrolik kemudi di daerah kolam Bandar Pelabuhan Tagulandang. Setelah mencoba melakukan perbaikan, kerusakan belum juga teratasi dan dikhawatirkan kapal akan terus bergerak menjauhi daerah Pulau Tagulandang

 BACA JUGA:

"Maka dari itu, dengan pertimbangan cuaca dan situasi, Basarnas Manado mengerahkan Kapal Negara (KN) SAR Bima Sena bersama dengan personel dari Pangkalan Bakamla Minahasa untuk melakukan pencarian terhadap 15 orang awak kapal yang berada di kapal tersebut," kata Monce Brury, Senin (2/10/2023).

Tim SAR gabungan yang dipimpin oleh Basarna Manado pada pukul 01.10 WITA langsung bergerak ke lokasi kejadian pada koordinat 2°16609 N - 125°26780 E, dengan Radial dan Jarak 26° Utara dan 58 NM (Lurus) dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado dan 39° Utara dan 41 NM (Lurus) dari Dermaga BAKAMLA Serei.

