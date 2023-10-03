Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Taiwan Selidiki Tuduhan Kebocoran Informasi Detail Program Kapal Selamnya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |14:39 WIB
Taiwan Selidiki Tuduhan Kebocoran Informasi Detail Program Kapal Selamnya
Foto: Reuters.
A
A
A

TAIPEI - Jaksa Taiwan mengatakan pada Senin, (2/10/2023) bahwa mereka sedang menyelidiki tuduhan bahwa ada orang yang mencoba ikut campur dalam program kapal selam pulau itu dan bahwa rincian tentang hal itu dibocorkan, yang merupakan pelanggaran keamanan serius.

 BACA JUGA:

Taiwan meluncurkan kapal selam pertamanya yang dikembangkan di dalam negeri pada Kamis, (28/9/2023) sebuah langkah besar dalam sebuah proyek yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan dan pencegahan pulau itu terhadap angkatan laut Tiongkok, meskipun kapal tersebut tidak akan memasuki layanan selama dua tahun.

Huang Shu-kuang, yang memimpin program tersebut, mengatakan kepada media lokal pekan lalu bahwa anggota parlemen, yang tidak dia sebutkan namanya, telah mempersulit program tersebut untuk membeli peralatan penting, dan bahwa seorang kontraktor yang gagal mendapatkan penawaran meneruskan informasi tersebut ke China.

Kantor Kejaksaan Agung Taiwan, dalam pernyataan singkatnya, mengatakan tuduhan Huang telah menarik “perhatian besar” mengingat implikasinya terhadap keamanan dan pertahanan nasional.

Dikatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan jaksa untuk "menyelidiki kasus ini sesegera mungkin untuk menjaga keamanan nasional".

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kapal selam taiwan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172373/banjir_taiwan-vJjd_large.jpg
Bak Tsunami, Banjir Imbas Topan Super Ragasa Akibatkan 17 Tewas di Taiwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/18/3095195/taiwan-n65o_large.jpg
Lindungi Hak dan Kepentingan Awak Kapal, Taiwan Investigasi Dugaan Pelanggaran 12 Kapal Ikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/18/3084577/menteri_lingkungan_hidup_taiwan_peng_chi_ming-xAdc_large.jpg
Atasi Perubahan Iklim, Ini 5 Strategi Taiwan Menuju Nol Emisi Karbon 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/18/3032577/taiwan-kapal-induk-china-melintas-di-dekat-filipina-dalam-perjalanan-menuju-latihan-di-pasifik-WfZPoGlJoH.jpg
Taiwan: Kapal Induk China Melintas di Dekat Filipina dalam Perjalanan Menuju Latihan di Pasifik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/18/3029383/taiwan-sebut-china-sita-kapal-nelayan-di-dekat-pantai-china-SZY3reXy5f.jpg
Taiwan Sebut China Sita Kapal Nelayan di Dekat Pantai China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/18/3025873/kenapa-taiwan-disebut-china-taipei-MrcnqO9A2L.jpg
Kenapa Taiwan Disebut China Taipei?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement