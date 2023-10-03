Taiwan Selidiki Tuduhan Kebocoran Informasi Detail Program Kapal Selamnya

TAIPEI - Jaksa Taiwan mengatakan pada Senin, (2/10/2023) bahwa mereka sedang menyelidiki tuduhan bahwa ada orang yang mencoba ikut campur dalam program kapal selam pulau itu dan bahwa rincian tentang hal itu dibocorkan, yang merupakan pelanggaran keamanan serius.

Taiwan meluncurkan kapal selam pertamanya yang dikembangkan di dalam negeri pada Kamis, (28/9/2023) sebuah langkah besar dalam sebuah proyek yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan dan pencegahan pulau itu terhadap angkatan laut Tiongkok, meskipun kapal tersebut tidak akan memasuki layanan selama dua tahun.

Huang Shu-kuang, yang memimpin program tersebut, mengatakan kepada media lokal pekan lalu bahwa anggota parlemen, yang tidak dia sebutkan namanya, telah mempersulit program tersebut untuk membeli peralatan penting, dan bahwa seorang kontraktor yang gagal mendapatkan penawaran meneruskan informasi tersebut ke China.

Kantor Kejaksaan Agung Taiwan, dalam pernyataan singkatnya, mengatakan tuduhan Huang telah menarik “perhatian besar” mengingat implikasinya terhadap keamanan dan pertahanan nasional.

Dikatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan jaksa untuk "menyelidiki kasus ini sesegera mungkin untuk menjaga keamanan nasional".