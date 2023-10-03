Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Makin Akrab, Menteri Israel Kedua Kunjungi Arab Saudi di Tengah Isu Normalisasi Hubungan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |14:50 WIB
Foto: Reuters.
SEORANG menteri Israel tiba di Arab Saudi pada Senin (2/10/2023) untuk menghadiri sebuah konferensi PBB, kata kantor kementerian tersebut, di tengah meningkatnya spekulasi bahwa kedua negara itu akan menormalisasi hubungan mereka.

Menteri Komunikasi Shlomo Karhi mengunjungi Riyadh untuk mengikuti pertemuan Universal Postal Union, badan khusus PBB untuk memfasilitasi kerja sama internasional di sektor pos. Ini adalah kunjungan kedua yang dilakukan seorang menteri Israel ke Arab Saudi dalam kurang dari seminggu.

Dalam kunjungannya, Karhi rencananya akan menyampaikan pidato dan bertemu dengan sejumlah pejabat, termasuk duta besar Amerika Serikat (AS) untuk Arab Saudi dan menteri komunikasi Turki, demikian pernyataan dari kantornya, sebagaimana dilansir VOA Indonesia.

Ia memimpin delegasi beranggotakan 14 orang yang mencakup anggota parlemen David Bitan dan perwakilan kementerian luar negeri, ujar pernyataan itu.

Arab Saudi, yang merupakan rumah bagi situs-situs paling suci umat Islam di Mekah dan Madinah, belum pernah mengakui Israel dan sejak lama bersikeras bahwa mereka tidak akan melakukannya tanpa tercapainya solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina dan penyelesaian yang adil bagi para pengungsi Palestina.

Akan tetapi, pemerintahan Presiden AS Joe Biden sedang mendorong tercapainya sebuah kesepakatan bersejarah yang dapat mengubah tatanan di Timur Tengah. 

Riyadh terus melakukan tawar-menawar untuk mendapatkan jaminan keamanan dari Washington serta bantuan program nuklir sipil yang memungkinkan mereka memiliki kapasitas pengayaan uranium.

Halaman:
1 2
      
