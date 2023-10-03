Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Anggota KKB Tewas Ditembak Satgas, Punya Senpi Milik TNI

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |04:16 WIB
5 Fakta Anggota KKB Tewas Ditembak Satgas, Punya Senpi Milik TNI
Senpi KKB Papua disita aparat gabungan (Foto: TNI)




 

KASATGAS Humas Damai Cartenz AKBP Bayu Suseno mengungkap 5 KKB teroris yang tewas ditembak.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa penembakan 5 anggota KKB Papua tersebut:

1. Rekam Jejak 5 Teroris KKB

Rekam jejak para pelaku di antaranya pembunuhan terhadap perawat dan penganiayaan terhadap paramedis di Puskemas Kiwirok, pembakaran beberapa gedung di Kiwirok di antaranya gedung Bank Papua, Puskesmas Kiwirok, dua unit rumah perawat.

Insiden di Kiwirok terjadi tanggal 13 September 2021, dan pembunuhan tiga orang tukang ojek di Kampung Mangabib, Distrik Oksebang, 5 Desember 2022.

2. Anggota KKB Kodap 35 Bintang

Bayu Suseno memastikan, lima anggota KKB teroris yang tewas adalah dari Kodap 35 Bintang Timur pimpinan Ananias Ati Mimin.

"Identifikasi terhadap kelima jenazah anggota KKB Kodap 35 Bintang Timur, " ujar AKBP Bayu.

3. Punya Senpi Milik TNI

Dua dari tiga senjata api yang diamankan dari KKB di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, teridentifikasi milik TNI.

“Kedua senjata api yang merupakan organik TNI yakni senpi laras panjang SS2 V3_K1 dengan nomor seri 93.004236 dan pistol Brouning FN dengan nomor seri OT6117,” ujarnya.



      
