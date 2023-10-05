Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Sebulan Dapat Asupan Makanan Bergizi dari MNC Peduli, Berat Badan Balita Stunting di Johar Baru Mulai Naik

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |19:58 WIB
Sebulan Dapat Asupan Makanan Bergizi dari MNC Peduli, Berat Badan Balita <i>Stunting</i> di Johar Baru Mulai Naik
MNC Peduli beri bantuan makanan bergizi ke anak-anak. (Foto: Carlos Roy)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah penerima bantuan asupan makanan bergizi yang dilaksanakan MNC Peduli bekerja sama dengan Pemkot Jakarta Pusat melalui Jakarta Beraksi membuahkan hasil positif bagi anak-anak stunting di RW05 Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru. Salah satunya yakni Nining (45) yang merupakan bibi dari anak stunting bernama Kansa (3).

"Alhamdulillah keponakan saya berat badannya naik berkat ada asupan makanan bergizi ini," ujar Nining.

Ia menyebutkan program MNC Peduli tersebut sangat membantu keluarganya. “Sangat membantu. Dari awalnya 7 kg sekarang jadi 9 kg," kata Nining.

 BACA JUGA:

Sementara itu, Novi (29) ibu dari Fahmi (2) yang menderita stunting menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian dari MNC Peduli.

"Sudah dapat makanan sebulan. Perkembangan Fahmi untuk makan dia mau Berat badan naik dari 10 kg sekarang sudah mau 11 kg," kata Novi.

Ia berharap agar program tersebut dapat berjalan full selama 90 hari atau tiga bulan sesuai yang disosialisasikan oleh petugas puskesmas.

"Alhamdulillah program ini sangat membantu. Sudah satu bulan. Harapannya lebih baik lagi kesehatan," pungkasnya.

Penerima bantuan lainnya Tini (62) nenek dari balita bernama Bunga (1 tahun 2 bulan) juga mengaku mendapat manfaat yang sangat baik dengan adanya program asupan gizi dari MNC Peduli.

"Beratnya sudah naik. Dari sebelumnya 6,6 kg, sekarang sudah naik 7,3 kg. Semoga cucu saya ini sehat terus," kata Tini.

Hal serupa juga disampaikan Ugi (40) warga RW05 Kelurahan Galur yang mendapatkan bantuan asupan gizi MNC Peduli.

"Salma (setahun setengah) Sudah empat minggu mendapatkan makanan bergizi. Yang dirasakan berat badan Salma tadinya di bawah 7 sekarang sudah di atas 7 kg," jelas Ugi.

Ia berharap semakin banyak program kebaikan yang diberikan oleh MNC Peduli kepada masyarakat dari kalangan prasejahtera seperti dirinya.

"Semoga tiga bulan ini terus bertambah berat badannya

Saya berterimakasih kepada MNC Peduli atas bantuan makanan bergizi berat badan anak saya bertambah," kata Ugi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/338/3163918/mnc_peduli-qLwE_large.jpg
Rayakan HUT ke-80 RI, MNC Peduli Ajak Anak SDN Menteng 01 Tanamkan Semangat Kebangsaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161001/mnc_peduli-cICU_large.jpg
MNC Peduli Bangkitkan Daya Saing Pelajar Lewat Edukasi Literasi Digital di SMKN 16 Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/337/3155600/mnc_peduli-NlUI_large.jpg
MNC Peduli dan MNC Land Ajarkan Konsep Green School di SDN Babakan Kencana Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/1/3152205/mnc_peduli_borong_5_penghargaan_diakui_jadi_pelopor_ekonomi_sirkular-3952_large.jpg
MNC Peduli Borong 5 Penghargaan, Diakui Jadi Pelopor Ekonomi Sirkular
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/1/3152203/mnc_peduli_raih_5_penghargaan_nusantara_csr_awards_2025-ajkQ_large.jpg
MNC Peduli Raih 5 Penghargaan Nusantara CSR Awards 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/1/3145354/mnc_peduli_salurkan_hewan_kurban_ke_ponpes_nurul_iman_jakarta_selatan-pYJt_large.jpg
MNC Peduli Salurkan Hewan Kurban ke Ponpes Nurul Iman Jakarta Selatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement