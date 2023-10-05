Sebulan Dapat Asupan Makanan Bergizi dari MNC Peduli, Berat Badan Balita Stunting di Johar Baru Mulai Naik

JAKARTA - Sejumlah penerima bantuan asupan makanan bergizi yang dilaksanakan MNC Peduli bekerja sama dengan Pemkot Jakarta Pusat melalui Jakarta Beraksi membuahkan hasil positif bagi anak-anak stunting di RW05 Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru. Salah satunya yakni Nining (45) yang merupakan bibi dari anak stunting bernama Kansa (3).

"Alhamdulillah keponakan saya berat badannya naik berkat ada asupan makanan bergizi ini," ujar Nining.

Ia menyebutkan program MNC Peduli tersebut sangat membantu keluarganya. “Sangat membantu. Dari awalnya 7 kg sekarang jadi 9 kg," kata Nining.

Sementara itu, Novi (29) ibu dari Fahmi (2) yang menderita stunting menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian dari MNC Peduli.

"Sudah dapat makanan sebulan. Perkembangan Fahmi untuk makan dia mau Berat badan naik dari 10 kg sekarang sudah mau 11 kg," kata Novi.

Ia berharap agar program tersebut dapat berjalan full selama 90 hari atau tiga bulan sesuai yang disosialisasikan oleh petugas puskesmas.

"Alhamdulillah program ini sangat membantu. Sudah satu bulan. Harapannya lebih baik lagi kesehatan," pungkasnya.

Penerima bantuan lainnya Tini (62) nenek dari balita bernama Bunga (1 tahun 2 bulan) juga mengaku mendapat manfaat yang sangat baik dengan adanya program asupan gizi dari MNC Peduli.

"Beratnya sudah naik. Dari sebelumnya 6,6 kg, sekarang sudah naik 7,3 kg. Semoga cucu saya ini sehat terus," kata Tini.

Hal serupa juga disampaikan Ugi (40) warga RW05 Kelurahan Galur yang mendapatkan bantuan asupan gizi MNC Peduli.

"Salma (setahun setengah) Sudah empat minggu mendapatkan makanan bergizi. Yang dirasakan berat badan Salma tadinya di bawah 7 sekarang sudah di atas 7 kg," jelas Ugi.

Ia berharap semakin banyak program kebaikan yang diberikan oleh MNC Peduli kepada masyarakat dari kalangan prasejahtera seperti dirinya.

"Semoga tiga bulan ini terus bertambah berat badannya

Saya berterimakasih kepada MNC Peduli atas bantuan makanan bergizi berat badan anak saya bertambah," kata Ugi.