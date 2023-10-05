Advertisement
HOME NEWS JABAR

Terinspirasi Ganjar, Relawan Gali Potensi Pemuda Karawang Lewat Turnamen Voli

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |18:52 WIB
Terinspirasi Ganjar, Relawan Gali Potensi Pemuda Karawang Lewat Turnamen Voli
Relawan Ganjar gali potensi pemuda Karawang lewat turnamen voli. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

KARAWANG - Sukarelawan Ganjar Muda Padjajaran (GMP) kembali melakukan kegiatan bermanfaat dan positif kepada masyarakat luas di Indonesia. Sebagai upaya menggali potensi pemuda, pendukung Ganjar Pranowo itu menggelar turnamen voli bersama puluhan milenial yang berada di Desa Balonggandu, Dusun Kertasari RT 02 RW 05, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Koordintor Wilayah GMP Rendra Wibawa Setiawan mengatakan turnamen ini dilakukan untuk mengasah kemampuan potensi pemuda di Desa Balonggandu yang saat ini kurang terekspos.

"Kegiatan turnamen ini diadakan untuk menyalurkan para pemuda dalam olahraga khususnya voli. Dalam pertandingan ini mereka bisa memperlihatkan banyak potensi berbakat yang bisa disalurkan," ujarnya dalam siaran persnya, Kamis (5/10/2023).

Kegiatan tersebut diharapkan bisa menjunjung tinggi sportivitas dan persahabatan. Dia juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban, serta mengedepankan rasa persahabatan. Sehingga turnamen ini dapat berjalan dengan baik.

Selain itu, kata dia, kegiatan tersebut juga terinspirasi dari Ganjar Pranowo yang gemar dengan pola hidup sehat. "Tentu kami kami mengadakan kegiatan ini karena melihat Pak Ganjar yang gemar dengan olahraga," tuturnya.

Kegiatan yang diikuti oleh para milenial itu rupanya disambut baik oleh masyarakat sekitar. Pasalnya, masyarakat dari berbagai kalangan berduyung-duyung menghadiri kegiatan yang digelar oleh GMP.

"Turnamen voli ini disambut dengan sangat meriah oleh masyarakat. Banyak masyarakat bedatangan untuk menyaksikan pertandingan ini," ungkapnya.

