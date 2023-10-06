Advertisement
HOME NEWS NEWS

Perindo DKI Jakarta Resmikan Lapangan Bulutangkis di Grogol Utara, Warga : Semoga Terus Berikan Manfaat

Muhammad Farhan , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |05:08 WIB
Perindo DKI Jakarta Resmikan Lapangan Bulutangkis di Grogol Utara, Warga : Semoga Terus Berikan Manfaat
Warga apresiasi Bacaleg Partai Perindo Effendi Syahputra renovasi lapangan bulutangkis. (MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta Effendi Syahputra ikut meresmikan lapangan bulutangkis di Gang Wates RT 007/014 Kelurahan Grogol Utara

Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, pada Kamis (5/10/2023) malam. Peresmian lapangan bulutangkis yang baru rampung direnovasi tersebut diapresiasi warga dan tokoh masyarakat sekitar.

Tokoh masyarakat dari Wates, Maman Suparman (67) menyampaikan apresiasinya atas kedatangan Perindo DKI Jakarta. Maman yang ditemui langsung Effendi Syahputra, berharap Perindo dapat terus memberikan manfaat tidak hanya di wilayahnya, tapi juga di seluruh Indonesia.

"Terima kasih kepada Perindo, khususnya Pak Effendi Syahputra, karena sudah membawa manfaat bagi warga di sini. Semoga Perindo dan Pak Effendi terus memberikan manfaat bagi warga," kata Maman, Jumat (6/10/2023).

Maman mengungkapkan, dengan dibantunya renovasi lapangan bulutangkis oleh Perindo DKI Jakarta tersebut, membantu menambah pilihan kegiatan positif bagi pemuda-pemuda yang ada di wilayahnya. Bagi Maman, kegiatan ini menjadi bukti bahwa Perindo memang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

"Harapan kami di sini semoga Perindo tetap konsisten membantu kesejahteraan warga, terutama kepada Pak Effendi, semoga segera menduduki kursi parlemen dan tetap terus perhatian pada masyarakat," katanya.

Di sisi lain, Ketua DPW Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra menyampaikan antusias warga yang gemar berolahraga, harus didukung secara konsisten. Dia mengatakan bentuk dukungan tersebut adalah itikad baik Partai Perindo yang dikenal dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo.

"Semoga saja dengan banyaknya lapangan atau fasilitas olahraga yang ada di pemukiman warga, kegiatan positif semakin menjamur dimanapun. Anak-anak muda jadi menjauhi narkoba, terutama potensi hadirnya atlet-atlet olahraga yang menjadi tunas masa depan bangsa," katanya.

