HOME NEWS NEWS

DPD Perindo Brebes Fogging 300 Rumah Warga Cegah DBD

Yunibar , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |20:38 WIB
DPD Perindo Brebes <i>Fogging</i> 300 Rumah Warga Cegah DBD
Perindo lakukan fogging di Brebes. (Foto: Yunibar)
BREBES – DPD Partai Perindo Kabupaten Brebes bersama Bacaleg DPR Ri Dapil 9 Jawa , Mundi Kristiono dan Bacaleg DPRD Brebes melakukan bakti sosial di Desa Jatirokeh, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jatim, Kamis (10/5/2023) siang. Bakti sosial dilakukan dengan pengasapan (fogging) pencegahan nyamuk DBD di ratusan rumah warga.

Upaya pencegahan penyakit DBD ini juga menyasar selokan di sepanjang jalan desa, Bacaleg DPRD Brebeas Dapil 1 Kecamatan Brebes, Jatibarang dan Songgom , Imam Tri Tantowi mengatakan fogging tersebut dilaksanakan setelah menerima laporan warga.

“DPD Partai Perindo Brebes menargetkan pengasapan 300 rumah di RW 02 dan 04 Desa Jatirokeh,” ucap Imam Tri.

Selain fogging, sejumlah pengurus partai juga melakukan sosialisasi Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSM) dengan cara 3M yakni menguras bak mandi, menutup tempat tampungan air dan mengubur barang-barang yang tidak digunakan lagi.

“Sehingga masyarakat terhindar dari penyakit DBD,” tambahnya.

