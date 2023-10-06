Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tukang Bangunan di Cileungsi Kesetrum, Evakuasi Berlangsung Dramatis

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |03:31 WIB
Tukang Bangunan di Cileungsi Kesetrum, Evakuasi Berlangsung Dramatis
Tukang bangunan tersetrum listrik, evakuasi berjalan dramatis. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

BOGOR - Pekerja bangunan tersengat listrik di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/10/2023). Beruntung, nyawa korban masih selamat.

Anggota Damkar Sektor Cileungsi Jajuli mengatakan peristiwa itu dilaporkan sekira pukul 18.00 WIB. Keterangan rekan kerjanya, korban tersengat listrik diduga ketika menaikan baja ringan ke lantai 3 rumah.

"Menurut teman dari korban, (sedang) naikin baja ringan," kata Jajuli dikonfirmasi, Kamis (5/10/2023).

Diduga, baja ringan tersebut menyentuh kabel bertegangan tinggi. Korban pun tersengat aliran listrik yang menyambar dari baja ringan tersebut.

"Ujungnya (baja ringan) itu nempel ke kabel yang tegangan tinggi di atas. Karena posisi bangunannya kan lantai tiga ya, jadi atapnya itu pas banget lurus sama kabel yang tegangan tinggi," ungkapnya.

Tim Damkar yang mendapat laporan tersebut bergegas menuju lokasi kejadian. Dengan dibantu relawan san warga sekitar, proses evakuasi korban berjalan dramatis karena berada di ketinggian.

