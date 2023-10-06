Advertisement
HOME NEWS JATENG

TPA Jatibarang Kembali Terbakar, Puluhan Personel Pemadam Dikerahkan

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |18:01 WIB
TPA Jatibarang Kembali Terbakar, Puluhan Personel Pemadam Dikerahkan
TPA Jatibarang Semarang kembali terbakar (foto: dok ist)
SEMARANG - Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang Kota Semarang kembali terbakar hebat, Jumat (6/10/2023). Area zona dua dan tiga yang merupakan zona aktif adalah lokasi yang terbakar. Kebakaran di sana menyebabkan asap mengepul, membumbung tinggi berwarna putih.

Zubaidah (47) pemulung di sana, mengemukakan kebakaran terjadi sekira pukul 11.30 WIB.

"Barang rosokku kena, dari zona tiga itu," katanya.

Hingga sore, kebakaran makin luas. Petugas pemadam kebakaran termasuk anggota Brimob Polda Jateng tampak di lokasi membantu memadamkan api sekaligus melokalisir. Truk water canon polisi diturunkan di sana.

Kepala Dinas Damkar Kota Semarang, Nurkholis mengatakan, 70 personelnya diturunkan bersama tujuh truk pemadam kebakaran.

"Angin kencang, cuaca panas dan sampah kering mudah terbakar," kata dia.

Halaman:
1 2
      
