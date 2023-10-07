Hary Tanoe: Sulawesi Utara Sangat Siap Komitmennya Raih Kursi DPR di Pemilu

MANADO - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) menegaskan partai politik yang dipimpinnya dipastikan meraih suara dua digit (double digit) di Sulawesi Utara (Sulut) pada Pemilu 2024.

Kepastian itu disampaikan Hary Tanoe seusai memimpin langsung Rapat Konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI beserta Tandem Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Perindo se-Sulut di Manado.

"Sulawesi Utara sangat siap dan komitmennya untuk memperoleh satu kursi DPR RI, dari 6 _ya._ Jadi itu sangat luar biasa," kata Hary Tanoe di Manado, Jumat (6/10/2023).

Selain menargetkan kursi DPR RI, lanjut Hary Tanoe, Partai Perindo se-Sulut juga membidik banyak kursi anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana target nasional DPP Partai Perindo.

"Kemudian untuk dewan di Provinsi kursinya target mendapat 5. Untuk seluruh Kabupaten/Kota yang ada 15 di sini, ada 11 Kabupaten dan 4 Kota, itu total targetnya dapat 50 kursi. Jadi, _ya_ tentunya itu sama saja dua digit sesuai dengan target nasional Partai Perindo," imbuh Hary Tanoe.