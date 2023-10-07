Hary Tanoe Tegaskan Gerobak Perindo Merupakan Simbol Perjuangan Partai

TARAKAN - Gerobak Perindo merupakan simbol perjuangan dari Partai Perindo untuk menyejahterakan rakyat Indonesia.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo seusai memimpin Rapat Konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI beserta Tandem Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Perindo se-Kalimantan Utara (Kaltara) di Hotel Royal Tarakan, Jumat (6/10/2023).

"Jadi, konsep kita itu, kesejahteraan harus kita wujudkan dulu. Misalnya, kesenjangan sosial harus kita atasi, pengangguran harus kita atasi, (untuk) menciptakan kelompok-kelompok baru," kata Hary Tanoe.

Hary Tanoe menjelaskan tagline Partai Perindo "Untuk Indonesia Sejahtera" menunjukkan perjuangan Partai Perindo ------partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu--- untuk menyejahterakan rakyat Indonesia.

Salah satu bentuk konkretnya adalah pemberian Gerobak Perindo untuk para pelaku UMKM di seluruh wilayah Indonesia.

"Mempercepat peningkatan produktivitas masyarakat ekonomi bawah, UKM-UKM. Kalau itu bisa kita lakukan, kesejahteraan bisa kita wujudkan lebih cepat, maka persatuan kesatuan itu akan kokoh di Indonesia. Selama kesejahteraan itu belum kita wujudkan, masih banyak ketimpangan, sulit menciptakan persatuan kesatuan yang kokoh, itulah konsep kita," papar Hary Tanoe.

Menurut HT, Gerobak Perindo adalah simbol Partai Perindo untuk mewujudkan kesejahteraan Indonesia Sejahtera.

"Gerobak (Perindo) itu simbolisasi perjuangan kita, perjuangan bagaimana kita berjuang untuk mempercepat peningkatan masyarakat ekonomi lemah," imbuh HT.

Dalam kesempatan tersebut, Hary Tanoe mengajak seluruh pengurus, kader, bacaleg Partai Perindo se-Kalimantan Utara itu untuk menyatukan persepsi dan strategi agar Partai Perindo dapat meraup suara dua digit (double digit) pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.