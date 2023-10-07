Bersama Bacaleg Perindo, Masyarakat Tumpah Ruah Ikuti Senam Sehat di Bogor

BOGOR - Masyarakat serta kader Partai Perindo pada Sabtu (7/10/2023) pagi tumpah ruah di Lido Resort dalam rangka kegiatan olah raga jalan santai dan senam sehat. Kegiatan ini disambut antusias masyarakat yang ingin sehat baik jasmani dan rohani.

Partai Perindo kerap melakukan terobosan dalam berbagai kegiatan untuk mengupayakan masyarakat agar tetap sehat jasmani dan rohani.

Seperti yang dilakukan kader Partai Perindo dari berbagai wilayah terdekat dengan Lido Resort, utamanya yang berada di Cigombong, Kabupaten Bogor yang menggelar acara gerak jalan dan senam sehat.