HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Udara Israel Menyasar RS Indonesia, Staf Lokal MER-C Syahid

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |19:50 WIB
Serangan Udara Israel Menyasar RS Indonesia, Staf Lokal MER-C Syahid
Serangan udara Israel menghantam rumah sakit Indonesia di Gaza (Foto: Reuters)
A
A
A

ISRAEL - Serangan udara Israel menghantam rumah sakit (RS) Indonesia yang berada di Jalur Gaza, Palestina, pada Sabtu (7/10/2023). Satu staf lokal MER-C, Abu Romzi, yang tengah berada di dekat lokasi syahid akibat serangan tersebut.

Kabar duka disampaikan oleh Farid, salah satu relawan MER-C yang masih berada di Jalur Gaza.

"Kami sedang berada di wisma dr. Joserizal Jurnalis, tiba-tiba terdengar ledakan yang kuat sekali. Ternyata tembakan roket dari pesawat tempur Israel jatuh dekat sekali dengan lokasi kami dan menghancurkan mobil operasional MER-C yang berada di depan Wisma dr. Joserizal Jurnalis,” terangnya.

“Abu Romzi, staf local MER-C yang tengah berada di dekat ambulans menjadi korban syahid dan dilarikan ke RS Indonesia,” lanjutnya. Serangan juga membuat kerusakan di Wisma dr. Joserizal Jurnalis, tempat tinggal relawan yang berada di dalam area RS Indonesia.

Ketua Presidium MER-C, dr. Sarbini Abdul Murad, mengutuk serangan brutal Israel ke Jalur Gaza yang menyasar Rumah Sakit.

“Kami mengutuk serangan Israel ke Gaza yang menyasar Rumah Sakit!” ujarnya.

