Viral Puskesmas di Sukabumi Tak Layani Pasien, Partai Perindo Minta Utamakan Pelayanan Publik

JAKARTA - Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan menyoroti viralnya puskesmas di Sukabumi yang tak layani pasien gegara pegawainya sedang ikut senam. Seharusnya, kata Yerry, pelayanan kepada masyarakat penting diutamakan.

"Kantor pemerintah yang melayani kepentingan publik. Apalagi di bidang kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, seharusnya fokus pada pelayanan masyarakat. Karena yang datang ke puskesmas itu pasti orang sakit yang membutuhkan pelayanan segera," ujar Yerry di Jakarta, Sabtu (7/10/2023).

Menurut Yerry, yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Utara ini, hal itu mestinya menjadi tanggung jawab pribadi tiap pegawai, meskipun ada kegiatan lain di luar jam kerja.

"Jadi lakukan olah raga di rumah saja, sehingga ketika masuk jam kerja di puskemas, sepenuhnya dapat melayani masyarakat," tegasnya.

Seperti diberitakan, media sosial dihebohkan dengan aksi senam yang disebut terjadi di Puskesmas Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.

Dalam narasi yang ada di video disebut antrean pasien sudah ramai tetapi puskesmas di Palabuhanratu masih sibuk senam.