Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kemarau Ekstrem, Petugas Modifikasi Cuaca Taburkan Garam ke Awan di Jambi

Azhari Sultan , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |02:07 WIB
Kemarau Ekstrem, Petugas Modifikasi Cuaca Taburkan Garam ke Awan di Jambi
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

MUAROJAMBI - Sejak terjadinya musim kemarau melanda Jambi, Tim Satgas (kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Jambi terus berupaya menabur ribuan liter cairan garam ke sejumlah awan yang berpotensi menyebabkan terjadinya hujan.

Pasalnya, sudah lebih satu bulan kemarau semakin panjang. Bahkan, ditambah lagi kabut asap akibat kebakaran lahan yang tak kunjung hilang dari Jambi.

Untuk itu, dengan menggunakan pesawat khusus tim teknologi modifikasi cuaca (TMC) berusaha memodifikasi cuaca agar langit Jambi turun hujan.

Usai terbang, petugas berusaha menemukan awan cumulonimbus untuk ditaburi ribuan liter cairan garam khusus di langit Muarojambi dan sekitarnya.

"Operasi TMC ini sudah dilakukan Satgas Karhutla Jambi sudah berlangsung sejak awal Oktober ini," ungkap Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Muarojambi, Jambi, Sri Utami, Sabtu (7/10/2023).

Namun, katanya, penyemaian garam tersebut tergantung adanya awan cumulonimbus.

"Selain itu, ketepatan awan dan kondisi arah angin yang mempengaruhi timbulnya hujan," tukas Sri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
modifikasi cuaca jambi Kemarau
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/340/3170946//perindo-0rxD_large.jpg
Perjuangan Legislator Perindo Berbuah Hasil, Jalan Rusak di Merangin Jambi Segera Diperbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/337/3170044//petugas_saat_modifikasi_cuaca-MygS_large.jpg
Tak Ingin Banjir Bali dan NTT Terulang, BNPB Tebar Garam di Langit Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/337/3169645//cuaca_ekstrem-f2r7_large.jpg
Hadapi Hujan Badai, BMKG Modifikasi Cuaca di Jateng dan Jatim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/337/3167832//musim_kemarau-gDam_large.jpg
63% Wilayah Indonesia Mulai Musim Kemarau, Waspada Kekeringan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/340/3163697//drumband-BMp7_large.jpg
Duh! Siswa Drumband HUT Ke-80 RI di Jambi Menangis Sesenggukan, Aksinya Dihentikan Gegara Kejutan Ultah Istri Camat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163614//bpbd_jakarta_lakukan_modifikasi_cuaca-XDGo_large.jpg
Antisipasi Hujan Ekstrem, BPBD Jakarta Lakukan Modifikasi Cuaca hingga 21 Agustus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement