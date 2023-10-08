Gesekan dengan Rombongan Lainnya, Belasan Remaja Digiring ke Polsek

YOGYAKARTA - Belasan pelajar terpaksa diamankan ke Mapolsek Saptosari Gunungkidul. Mereka diamankan usai saling provokasi antarsatu kelompok yang lain ketika berpapasan di Jalur Jalan Lintas Selatan menuju ke arah Pantai Baron.

Kapolsek Saptosari, AKP Kusnan menuturkan, gesekan tersebut terjadi Jumat (7/10/2023) lalu. Gesekan tersebut terjadi sekira pukul 15.00 WIB. Gesekan tersebut belum menimbulkan korban, namun polisi terpaksa mengamankan belasan remaja ini agar tidak meluas.

"Kami harus lakukan pengamanan. Agar semuanya kondusif," tutur dia.

Kusnan menambahkan, peristiwa tersebut bermula ketika anggota piket mendapatkan laporan dari masyarakat, terkait adanya rombongan dari arah pantai Baron yang membawa gir motor dan atribut bendera. Saat itu rombongan ini diinfokan hampir mendekati polsek Saptosari.

Setelah mendapatkan info tersebut tidak lama ada rombongan yang melewati Polsek Saptosari. Selanjutnya piket melakukan crosscheck di Alfamart Trowono Paliyan. Didapati bahwa ada rombongan wisatawan dari Klaten, sedang menunggu rekan-rekanya yang terpisah.

"Menurut pengakuan dari rombongan tersebut, sebelum sampai di Trowono terjadi penyabetan dengan menggunakan gesper oleh rombongan wisatawan lain," tutur dia.

Setelah itu rombongan yang berasal dari Klaten tersebut berpencar karena panik dengan kejadian tersebut. Dan rombongan dari Klaten ini berkumpul kembali di Alfamart Trowono. Aksi penyabeten tersebut diperkirakan terjadi di JJLS Ngegap Monggol, dikarenakan daerah tersebut minim akan rumah warga.