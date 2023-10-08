Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Gesekan dengan Rombongan Lainnya, Belasan Remaja Digiring ke Polsek

Erfan Erlin , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |15:45 WIB
Gesekan dengan Rombongan Lainnya, Belasan Remaja Digiring ke Polsek
Belasan remaja diamankan di Polsek usai gesekan dengan kelompok lain/Foto: Erfan Erlin
A
A
A

YOGYAKARTA - Belasan pelajar terpaksa diamankan ke Mapolsek Saptosari Gunungkidul. Mereka diamankan usai saling provokasi antarsatu kelompok yang lain ketika berpapasan di Jalur Jalan Lintas Selatan menuju ke arah Pantai Baron.

Kapolsek Saptosari, AKP Kusnan menuturkan, gesekan tersebut terjadi Jumat (7/10/2023) lalu. Gesekan tersebut terjadi sekira pukul 15.00 WIB. Gesekan tersebut belum menimbulkan korban, namun polisi terpaksa mengamankan belasan remaja ini agar tidak meluas.

"Kami harus lakukan pengamanan. Agar semuanya kondusif," tutur dia.

Kusnan menambahkan, peristiwa tersebut bermula ketika anggota piket mendapatkan laporan dari masyarakat, terkait adanya rombongan dari arah pantai Baron yang membawa gir motor dan atribut bendera. Saat itu rombongan ini diinfokan hampir mendekati polsek Saptosari.

Setelah mendapatkan info tersebut tidak lama ada rombongan yang melewati Polsek Saptosari. Selanjutnya piket melakukan crosscheck di Alfamart Trowono Paliyan. Didapati bahwa ada rombongan wisatawan dari Klaten, sedang menunggu rekan-rekanya yang terpisah.

"Menurut pengakuan dari rombongan tersebut, sebelum sampai di Trowono terjadi penyabetan dengan menggunakan gesper oleh rombongan wisatawan lain," tutur dia.

Setelah itu rombongan yang berasal dari Klaten tersebut berpencar karena panik dengan kejadian tersebut. Dan rombongan dari Klaten ini berkumpul kembali di Alfamart Trowono. Aksi penyabeten tersebut diperkirakan terjadi di JJLS Ngegap Monggol, dikarenakan daerah tersebut minim akan rumah warga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163214/tawuran-JfOX_large.jpg
Polisi Tembak Dua Terduga Pelaku Tawuran di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163113/pramono-aR9Y_large.jpg
Soal Tawuran di Jakarta, Pramono Duga Ada yang Sengaja Viralkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/338/3161843/tawuran-VZdD_large.jpg
Bawa Celurit Tengah Malam, Polisi Tangkap Tiga Pemuda di Kemayoran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement