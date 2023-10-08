Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Rais Aam PBNU: Efek Disrupsi, Pemegang Amanah Akan Kalah dengan Para Pendusta

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |19:44 WIB
Rais Aam PBNU: Efek Disrupsi, Pemegang Amanah Akan Kalah dengan Para Pendusta
Foto: dok ist
A
A
A

SURABAYA - Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, sangat kuatir akan dampak negatif dari masa-masa penuh disrupsi yang kini melanda masyarakat. Demikian negatifnya masa penuh ketakmenentuan itu, hingga sebagian masyarakat lebih percaya kepada para pendusta dibanding kepada pemegang amanat.

Masa penuh disrupsi, kata Kiai Mif--sapaan Pengasuh Pondok Pesantren Miftachussunah, Kedungtarukan, Surabaya itu, dipenuhi dengan kesamaran antara yang benar (haq) dengan yang batil. Seorang pembohong bisa lebih dipercaya, lanjut Kiai Mif, tapi yang berkata jujur justru tidak dipercaya.

"Zaman disrupsi menjadikan sahibul amanah (orang yang bisa dipercaya, justru kalah dengan para pembohong. Umat Islam, terutama kaum santri, harus bisa mengekang, mengendalikan diri, zaman disrupsi itu dengan mengedepankan akhlak. Akhlak menjadi pijakan kita bermasyarakat di tengah zaman yang terus berubah," kata Kiai Mif dalam keterangannya, Minggu (8/10/2023).

Rais Aam PBNU mengungkapkan, hal itu saat membuka "Ngaji Revolusi Mental", digelar PBNU kerja sama Kemenko PMK, di Pondok Pesantren Miftachussunnah, Kedungtarukan Surabaya. Ngaji ini mengangkat sejumlah tema Revolusi Mental terkait nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia, seperti gotong royong, etos kerja dan integritas kepribadian.

Tampil sebagai narasumber ; Dr Andre Notohamijoyo, SSos MSM, Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan, Kemenko PMK, KH Nurul Yakin Ishaq Katib Syuriyah, Prof Dr M Mukri, Ketua PBNU, KH M Ma'ruf Khozin, Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur. Para moderator adalah Riadi Ngasiran dan Khudori Faraby.

Dalam sambutannya, Ketua Penyelenggara PBNU, H Choirul Sholeh Rasyid, menjelaskan kegiatan "Ngaji Revolusi Mental" merupakan perwujudan kerjasama PBNU dengan Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. "Kegiatan ini rangkainnya diadakan di pesantren-pesantren dan madrasah-madrasah," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176818/kh_yahya_cholil_staquf-6Dxj_large.jpg
PBNU Ajak Santri dan Warga NU Tak Kecil Hati Hadapi Penghinaan Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149978/pbnu-1zus_large.jpg
Ketum PBNU Gus Yahya Temui Prabowo di Istana, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/337/3124378/pbnu-v7jI_large.jpg
Peduli Disabilitas, PBNU Gelar Pelatihan Guru Alquran Bahasa Isyarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/337/3120146/kh_said_aqil_siradj-OX48_large.jpeg
PBNU Minta Doakan Kesembuhan KH Said Aqil yang Sedang Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/337/3111261/harlah_nu-urWB_large.jpg
Menag: NU Pilar Utama Jaga Persatuan dan Keharmonisan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/337/3111047/ketum_pbnu_gus_yahya-A3e9_large.jpg
Di Hadapan Prabowo, Gus Yahya Tegaskan NU Dukung Penuh Program Pemerintah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement