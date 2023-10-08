Kebakaran Gudang di Cirebon Hanguskan 500 Sepeda Listrik

CIREBON - Kebakaran hebat melanda gudang Toko planet Bike, di Jalan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, Minggu (8/10/2023) siang. Akibatnya, sebanyak 500 unit sepeda listrik dan dua motor hangus terbakar.

Akibat kebakaran itu, pemilik ditaksir mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah.

Kebakaran hebat itu terjadi diduga akibat dari terbakarnya salah satu tungku pembakaran yang menggunakan kayu di bagian dapur. Kemudian dengan cepat merambat ke tembok dan atap dapur.

Kencangnya angin dan banyaknya benda yang mudah terbakar seperti sepeda listrik dan bahan berharga lainnya, membuat kobaran api dengan cepat merambat ke ruang bangunan lain.

Besarnya api dan kepulan asap tebal membuat petugas tidak berhasil menyelamatkan barang berharga yang ada didalamnya. Akibatnya, 500 unit sepeda listrik serta dua motor hangus terbakar.

Beruntung, dalam insiden tersebut tidak memakan korban jiwa. Sang pemilik ditaksir mengalami kerugian cukup besar sekitar ratusan juta rupiah.