HOME NEWS NEWS

Bacaleg Partai Perindo Serahkan Bantuan ke UMKM di Manado

Subhan Sabu , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |07:22 WIB
Bacaleg Partai Perindo Serahkan Bantuan ke UMKM di Manado
Bacaleg Partai Perindo bagikan bantuan ke pelaku UMKM di Manado. (MPI)
MANADO - Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat kecil di Manado, Sulawesi Utara.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesra, Yerry Tawalujan, memberikan bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di beberapa lokasi di Kota Manado berupa dispenser dan minyak goreng. Selain itu, diberikan pula kartu tanda anggota (KTA).

"Jadi kegiatan hari ini kami mendatangi warga di daerah Paal 2, Kota Manado. Saya sebagai ketua DPP Partai Perindo bidang sosial tentu menyosialisasikan program-program Partai Perindo salah satunya adalah kartu tanda anggota dengan manfaat asuransi kepada anggota-anggota Partai Perindo," kata Yerry Tawalujan, Sabtu (7/10/2023).

Telusuri berita news lainnya
